NetApp y NVIDIA permiten a empresas comunicarse de forma segura con sus datos en proyectos de IA generativa

/COMUNICAE/

Esta nueva integración libera exabytes de datos para desplegar una IA generativa segura y privada en entornos de multicloud híbrida

NetApp® (NASDAQ: NTAP), la compañía de infraestructura inteligente de datos, ha colaborado con NVIDIA para potenciar la generación aumentada por recuperación (RAG) en aplicaciones de inteligencia artificial generativa.

De esta forma, los microservicios NVIDIA NeMo Retriever -integrados en la plataforma de software NVIDIA AI Enterprise para el desarrollo y la implantación de aplicaciones de IA empresarial, incluida la IA generativa- se conectan con enormes cantidades de datos almacenados en la infraestructura de datos inteligente de NetApp. Esta mejora permite a los clientes de NetApp ONTAP® acceder a sus datos empresariales de manera fluida y segura, sin comprometer la privacidad o la seguridad de estos.

Las empresas que buscan aprovechar los modelos de lenguaje disponibles de forma pública ahora pueden hacerlo con la garantía de que sus datos privados están protegidos. Hasta ahora, las empresas que desarrollaban chatbots internos, copilotos o aplicaciones que utilizaban datos empresariales se enfrentaban a desafíos en términos de seguridad y privacidad. NetApp y NVIDIA han simplificado esta tarea con la tecnología de microservicios NVIDIA NeMo Retriever para RAG, que aprovecha cualquier dato almacenado en NetApp ONTAP, tanto en entornos locales como en la nube pública.

Con esta solución, los clientes de NetApp pueden acceder fácilmente a sus datos, ya sean hojas de cálculo, documentos, presentaciones, dibujos técnicos, imágenes, grabaciones de reuniones o información de sus sistemas ERP o CRM a través de sencillos avisos, todo ello manteniendo un control estricto sobre quién puede acceder a ellos.

«Como líder en gestión de datos no estructurados, NetApp hace que la infraestructura de datos sea inteligente para optimizar de forma segura el despliegue de IA. Junto con NVIDIA, han ayudado a más de 500 empresas basadas en datos a adoptar esta tecnología», afirma George Kurian, CEO de NetApp.

La combinación de los microservicios NeMo Retriever de NVIDIA con la infraestructura de NetApp ONTAP ofrece a decenas de miles de empresas acceso a sus datos sin importar su ubicación, tanto on-premises como en las principales nubes públicas. Esta integración reduce la complejidad, los costes y el tiempo asociados con la implementación de la generación aumentada por recuperación (RAG), proporcionando un mayor valor para las empresas.

La nueva capacidad, que permite a los clientes «hablar» con sus datos corporativos (Talk to your Data) específicamente para RAG empresarial, complementa la oferta de IA de NetApp. Más de 500 clientes de ambas compañías la aprovechan para el entrenamiento e inferencia de modelos de IA, incluyendo soluciones construidas sobre NVIDIA DGX BasePOD y certificadas para NVIDIA DGX SuperPOD, además del nuevo programa de validación de almacenamiento de sistemas NVIDIA OVX, diseñado específicamente para RAG empresarial.

Las capacidades «Talk to your Data» de NetApp se presentarán en NVIDIA GTC, el encuentro global sobre IA realizado en San José, California, del 18 al 21 de marzo. Para más información, visite el stand de NetApp número 1616 en el AI Center of Excellence.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae