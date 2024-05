La delgada línea escalar vs. fracasar en la "Era del Aire", de acuerdo con Galileo Financial Technologies

/COMUNICAE/

En el mundo de alta competencia de las finanzas al consumidor, la diferencia entre escalar y fracasar puede depender de un factor crucial: la calidad de las interacciones con el cliente. A medida que la industria de servicios financieros experimenta una convergencia dramática, con bancos tradicionales adoptando innovaciones fintech y startups ágiles ampliando sus ofertas, la capacidad de ofrecer experiencias inteligentes y autónomas al cliente se convierte en el campo de batalla definitivo

Convergencia y el surgimiento de instituciones híbridas

El panorama financiero está siendo remodelado por una poderosa tendencia: la convergencia. Se está presenciando un fascinante baile entre bancos establecidos y empresas fintech innovadoras. Las instituciones tradicionales están aprovechando las innovaciones fintech para mejorar sus ofertas digitales y experiencias al cliente. Por otro lado, las empresas fintech ágiles están adquiriendo licencias bancarias y ampliando sus servicios para proporcionar un conjunto completo de soluciones financieras.

Esta integración de tecnología y finanzas ha fomentado el surgimiento de instituciones financieras híbridas. Estas instituciones no son solo una mezcla, representan una poderosa combinación de las fortalezas de ambos mundos:

Estabilidad y confianza: El legado de los bancos tradicionales proporciona una base de seguridad y confiabilidad para los clientes.

Agilidad e innovación: La agilidad de las empresas fintech impulsa la mejora continua y soluciones de vanguardia.

Esta convergencia está revolucionando la forma en que se entregan los servicios financieros, ofreciendo una tripleta de beneficios para los clientes:

Comodidad digital sin problemas: Se acabaron los días de largas filas y horarios bancarios limitados.

Se acabaron los días de largas filas y horarios bancarios limitados. Experiencias personalizadas: Los datos y la inteligencia artificial desbloquean un nuevo nivel de personalización, satisfaciendo las necesidades únicas de cada cliente.

Los datos y la inteligencia artificial desbloquean un nuevo nivel de personalización, satisfaciendo las necesidades únicas de cada cliente. Soluciones financieras integrales: Desde cuentas básicas hasta opciones de inversión complejas, todo está bajo un mismo techo.

«Pero hay que ir un paso más allá de la convergencia. ¿Has escuchado sobre la ‘Era del Aire’? Interacciones Inteligentes y Autónomas impulsando cambios. Recuerda que lo has escuchado (o leído) aquí. Si bien la convergencia entre finanzas tradicionales y fintech es emocionante, es solo el primer capítulo. El próximo nivel de avance radica en lo que llamamos la «Era del Aire» de las interacciones financieras». Esta era se caracteriza por:

Interacciones inteligentes: La inteligencia artificial y el análisis de datos personalizan servicios, mejoran la toma de decisiones y ofrecen una experiencia de usuario intuitiva que se siente sin esfuerzo.

La inteligencia artificial y el análisis de datos personalizan servicios, mejoran la toma de decisiones y ofrecen una experiencia de usuario intuitiva que se siente sin esfuerzo. Interacciones autónomas: Las tareas repetitivas y la intervención humana se convierten en reliquias del pasado. Las soluciones operan de manera independiente, optimizando procesos y permitiendo una escala sin precedentes.

Así como el cambio de sucursales físicas («Era de Ladrillo y Mortero«) a interacciones digitales («Era de Cristal«), la «Era del Aire» transformará cómo uno se relaciona con los servicios financieros.

Este cambio es evidente en los servicios financieros, donde la dinámica ha pasado de numerosas interacciones en persona, con 10, 30 o 50 personas para apoyar a un cliente potencial, a un modelo donde potencialmente millones interactúan con aplicaciones.

Se ha pasado de una era de «Ladrillo» en la que los consumidores entraban en sucursales de ladrillo y mortero o tiendas, a una «Era de Cristal». En la «Era de Cristal», se está en un modelo donde los clientes tocan el cristal y este conecta con personas debajo del cristal.

Pero rápidamente se está avanzando hacia un humano sobre el cristal y cero personas debajo del cristal en un mundo digital autónomo de confianza verdadera.

En el futuro, habrá un mundo donde el cristal desaparezca por completo. Sin pantallas para tocar. En el futuro, se estará en la era en la que las transacciones autónomas simplemente sucedan en nombre del cliente y el cliente tenga tanta confianza implícita en la institución que no necesite interacción humana. No necesitarán el cristal. Su dinero simplemente sucede.

«Hemos pasado de Ladrillo, ahora estamos en la era de Cristal y nos dirigimos hacia la era del Aire: Aire, significando -sin Cristal. Esta era es habilitada por voz y por IA».

«Piensa en cualquier gran tecnología. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a alguien en alguna gran tecnología: Meta, Google, Amazon, Apple? Lo diseñaron de manera que no haya humanos en el proceso. Cada vez más, la IA y la voz habilitarán la interacción sin cristal, la interacción habilitada por voz y/o simplemente la eliminación total de interacciones y decisiones».

Es hora de pensar cómo adaptar un negocio para el futuro sin cristal. El futuro de las finanzas pertenece a aquellos que se adapten y abracen las interacciones inteligentes y autónomas. La «Era del Aire» es una realidad y las empresas que se adapten ciertamente aumentarán no solo su competitividad, sino también su viabilidad a largo plazo.

Acerca de Galileo Financial Technologies

Galileo Financial Technologies, LLC y ciertas de sus filiales en conjunto conforman una empresa de tecnología financiera propiedad y operada de manera independiente por SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI), que permite a las fintechs, instituciones financieras y marcas emergentes y establecidas construir soluciones financieras diferenciadas que brindan experiencias excepcionales y centradas en el cliente. A través de APIs modernas y abiertas, la plataforma flexible, segura, escalable y totalmente integrada de Galileo impulsa la innovación en pagos y servicios financieros. Con la confianza de pesos pesados de la banca digital, innovadores en etapas iniciales y clientes empresariales por igual, Galileo respalda la emisión de tarjetas de pago físicas y virtuales, la provisión móvil de empuje, productos financieros personalizados y diferenciados, y más, en diversas industrias y geografías.

