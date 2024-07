La artista mexicana Celia Zaga conquista los escenarios estadounidenses

/COMUNICAE/

Del teatro musical mexicano a los escenarios neoyorquinos. La historia de Celia Zaga y cómo se fue abriendo paso en un mundo tan competitivo en el centro del espectáculo, es una historia de constancia y perseverancia

Celia encontró su pasión por el teatro a temprana edad, tomó clases de ballet y danza en la Ciudad de México, pero fue hasta que se mudó a Nueva York después de graduarse de la secundaria, donde tomó un programa de formación en Broadway Dance Center, experimentando el arte, en un nivel diferente. Descubrir el teatro musical fue realmente un punto de inflexión para Celia, quien continuó tomando lecciones de canto y actuación por Zoom durante la pandemia y finalmente audicionó para la Academia Estadounidense de Música y Drama en Nueva York.

Celia actuó en obras de teatro como Sunday Bloody Sunday, Beyond the Looking Glass, The Wizard Of Oz as Dorothy, Scene from 17th of June y The Prince of Egypt, como bailarina en «Behind the Mirror», «Emotions», «Dare to Dream» y otras. También pudo cantar en cabarets, lo que le dio la experiencia necesaria para alimentar su ambición por el teatro musical.

Celia es una actriz, una creadora, una artista. Le encanta cantar, bailar y, por supuesto, actuar y persiguió su sueño, llevando toda su vida y talento consigo desde México a Nueva York, para convertirse en una intérprete profesional que nunca se rinde y conoce el arduo trabajo que requiere esta profesión. Expresarse en cada escenario, darle vida a cada personaje y sobre todo, tocar las empciones de cada espectador en la audiencia, no es una tarea fácil, pero sin duda es apasionante el saber que cada persona se lleva una memoria y una emoción en cada puesta en escena, es gratificante.

Celia recientemente debutó como productora y cantante de la obra Villain Flair en el icónico Green Room 42, reafirmando que el talento teatral Mexicano tiene la calidad de exportarse al mundo entero.

