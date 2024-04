Cooperación México-Italia: el Día Nacional del Made in Italy

/COMUNICAE/

Más de 20 oradores abordaron las mejores prácticas de Italia y México en la valorización de residuos, reutilización de agua, ciudades inteligentes y movilidad sostenible. Acudieron más de 170 personas, entre expertos de la industria, responsables de políticas institucionales, representantes, delegados de Estados de México en CDMX, académicos, estudiantes universitarios y personas interesadas en estos sectores

La Embajada de Italia en México, junto con ICE-Agencia Italiana para el Comercio Exterior, la Oficina de Ciudad de México y el Instituto Italiano de Cultura (IIC), celebraron la 1ª edición de la «Giornata Nazionale del Made in Italy», el pasado 15 de abril en el Instituto Italiano de Cultura, ubicado en la Ciudad de México.

El evento contó con la participación del Excmo. Embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, quien informó durante su mensaje que se encuentra muy entusiasmado de que la primera edición del Día Nacional del Made in Italy haya tenido el enfoque de transición ecológica y economía circular. «Son todos temas que tiene que ver con el futuro. Tienen, evidentemente, un interés muy fuerte con todo lo que es cooperación entre las empresas, con sistemas productivos e industriales y, sobre todo, con el futuro del planeta […] No hay nación, no hay grupo de países que puedan hacer este trabajo sin la cooperación internacional. Este es un desafío que hay que ganar todos juntos», señaló el Excmo. Embajador.

Alessandra Astolfi, de Italian Exhibition Group, compartió que el índice de reciclaje en Italia tiene una tasa del 80%, lo cual es considerablemente superior al promedio general de la Unión Europea (UE). Por lo tanto, esta capacidad industrial de reciclaje y de economía circular se han convertido en un éxito distintivo, y este conocimiento, Italia busca exportarlo también a otros países, como en el caso de México. Por esa razón, Ecomondo, la mayor feria italiana de medioambiente y transición ecológica, se lleva a cabo en su tercera edición en México del 17 al 19 de abril en Expo Guadalajara.

Javier Arribas Quintana, Ministro Consejero de la Delegación de la Unión Europea en México, anunció la próxima adopción de un reglamento europeo sobre diseño y desarrollo de productos sostenibles (ESPR), que aborda aspectos clave como la rentabilidad, reutilización y reciclado de productos.

Lorenzo Vianello, de la Cámara de Comercio Italiana en México, destacó la importancia de la valorización energética en la economía circular y la necesidad de asociaciones público-privadas para impulsar proyectos de largo plazo en este ámbito.

La Mtra. Cecile de Mauleon, de la Cámara de Comercio de México en Italia, explicó que «la economía circular es la Cuarta Revolución Industrial. Es el instrumento más eficaz para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Es el mecanismo de aplicación concreta que permitirá transitar hacia una economía ecológica y regenerativa que pueda satisfacer el bienestar humano, respetando los límites del planeta».

Se eligió el 15 de abril para la celebración del evento, pues es el natalicio de Leonardo da Vinci, quien es precursor de la sostenibilidad ambiental, ya que su obra aborda cómo la naturaleza y el equilibrio con ella es importante para el ser humano.

