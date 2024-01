CINDIE presenta la última edición de My French Film Festival 2024, una experiencia cinematográfica francesa

/COMUNICAE/

La colección estará disponible de manera exclusiva a través de operadores y distribuidores de TV y servicios de streaming que ofrecen CINDIE PREMIERE en la región

CINDIE, la plataforma de contenido líder en entretenimiento independiente en América Latina, anunció la llegada de la prestigiosa colección My French Film Festival 2024 a su catálogo On Demand. Esta colección, en colaboración con UniFrance, que destaca lo mejor del cine francés contemporáneo, estará disponible para rentar a través de diversas plataformas de tv paga y streaming, entre ellas izzi, Total Play y Megacable.

My French Film Festival 2024 ofrece una selección diversa de películas francesas aclamadas, desde dramas cautivadores hasta comedias ingeniosas y obras maestras cinematográficas únicas. Esta iniciativa celebra la riqueza y la creatividad de la cinematografía francesa, llevando a los espectadores a un viaje visual y emocional único.

«Estamos emocionados de dar la bienvenida a My French Film Festival 2024 a CINDIE PREMIERE,» declara Maurice Van Sabben, CEO de DMD Limited, empresa matriz de la distribuidora. «Gracias a UniFrance por su colaboración y fe en la plataforma. El cine francés tiene una tradición rica y distintiva que ha influido en la industria cinematográfica global de manera significativa. Esta colaboración refleja el compromiso continuo de DMD de proporcionar a audiencias una experiencia cinematográfica única. My French Film Festival 2024 no solo enriquecerá el catálogo, sino que también conectará a los espectadores con la creatividad excepcional de los cineastas franceses contemporáneos».

La colección de cine independiente francés incluirá los siguientes títulos:

FIFI (Un Verano con Fifí): Una niña adolescente comienza una relación amorosa con el hermano de su amiga.

LE PARFUM VERT (El Perfume Verde): Un actor es envenenado y muere en el escenario en medio de una función. Martin, miembro de la compañía y amigo de la víctima, se convierte en el principal sospechoso y es perseguido por una misteriosa organización llamada El Perfume Verde.

LA BETE DANS LA JUNGLE (La Bestia en la Jungla): Por 25 años, en un club nocturno, un hombre y una mujer esperan y observan por un evento desconocido. De 1979 a 2004, muestran la evolución de la música disco a tecno, la historia de un amor, la historia de una obsesión.

SUPER BOURRÉS: Janus es un estudiante de preparatoria que sueña con dejar su pueblo natal lleno de aislamiento y alcoholismo, Su vida cambia cuando descubre una destilería artesanal oculta en el sótano de su abuelo.

RODEO: Una película en el camino y viaje en camión, duro y poético, que narra el misterio de una relación dañada entre un padre y su hija de 9 años.

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS (No se Admiten Perros ni Italianos): A principios del siglo XX, la familia Ughetto soñaba con una mejor vida en el extranjero. Luigi Ughetto cruza los Alpes y comienza una vida en Francia, cambiando el destino de su amada familia por siempre.

POLARIS: Explora la relación íntima de sororidad entre dos hermanas, Hayat y Leila.

JANE B. PAR AGNES V: Jane Birkin y Agnes Varda se inmersen en esta biografía imaginaria, interpretando a varios personajes, como Juana de Arco y Calamity Jane, en un original experimento narrativo.

A MON SEUL DESIR: ¿Has ido alguna vez a un club de striptease? «Al menos una vez has querido, pero no te has atrevido, eso es todo». Esta película cuenta la historia de alguien que se atrevió.

CHIEN DE LA CASSE: En un pequeño pueblito en el sur de Francia, Dog y Mirales son amigos cuya amistad se complica con la llegada de Elsa a su pueblo, una mujer de la que Dog se enamorará.

LE PARADIS (El Paraíso): En un reformatorio juvenil, un lugar regido por la prohibición del contacto físico, Joe y William se enamoran. Para amarse, tendrán que infringir la ley.

La colaboración entre CINDIE PREMIERE y My French Film Festival representa un hito emocionante para los amantes del cine francés en América Latina, brindando acceso sin precedentes a una variada gama de obras maestras cinematográficas directamente desde la pantalla de su elección.

Acerca de CINDIE: www.cindie.com

CINDIE PREMIERE es la distribuidora de VOD líder en contenido independiente en América Latina, habiendo liderado el espacio VOD premium para películas como Parásitos y Portrait of a Lady on Fire, distribuyendo su contenido a través de los principales operadores de cable y plataformas OTT e IPTV como NetClaro, MVS Hub, izzi, Megacable, Totalplay y Flow en la región.

CINDIE es la plataforma de streaming del grupo, la cual se encuentra disponible a través de las principales tiendas digitales del territorio como APPLE, ROKU y GOOGLE.

CINDIE LITE es el canal FAST del grupo, mismo que se puede ver a través de SAMSUNG TV PLUS y próximamente a través de otras plataformas.

