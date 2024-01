Bodas.com.mx ayuda a las parejas que se casan con $200,000 para la ‘boda de sus sueños’

/COMUNICAE/

Bodas.com.mx vuelve a sortear $200,000 para organizar la boda de sus sueños a una pareja que se case en 2024. En México, el costo medio de una boda es de $150,000 (con una media de 145 invitados) y su pago se reparte entre ahorros, ayuda familiar y pagos en plazos

Bodas.com.mx, web de referencia en el sector nupcial y que forma parte del grupo internacional The Knot Worldwide, lanza por segundo año consecutivo la campaña ‘¡La boda de tus sueños!’, donde sortea $200,000 entre las parejas que se casen en 2024.

En los últimos años, la inflación global que se ha vivido de manera generalizada ha afectado también a los bolsillos de las parejas que organizan sus bodas.

Como expresa el Informe Global de las Bodas, «en un año normal, el presupuesto de la boda es uno de los principales retos al que se enfrentan las parejas. Las razones son la incertidumbre sobre lo que aportan económicamente la familia y los amigos, tener que fijar un presupuesto al inicio de la organización y antes de buscar a los proveedores, y el descubrimiento de nuevas ideas y propuestas una vez empezada la planificación.»

Por ello, en este contexto y buscando animar a las parejas y reforzar al sector nupcial, Bodas.com.mx, por segundo año consecutivo, sortea una boda entre las parejas que se casen en 2024.

Las bodas en México

El Libro blanco de las bodas, publicado por Bodas.com.mx en colaboración con el profesor de Esade, Carles Torrecilla, y Google, aporta algunos datos importantes a la hora de saber cómo son las bodas en México.

Diciembre y febrero son los meses con más compromisos, siendo diciembre el «mes del amor» en este sentido. El 86% de las parejas afirma que su principal motivo es dar un paso más en su historia de amor, mientras que el resto de parejas lo entiende como una formalidad, ya sea para vivir juntos, por los hijos, para tenerlos o por asuntos legales.

Por otra parte, en cuanto a la organización, la mitad de las parejas (51%) organiza su boda con un plazo que va seis meses a un año, siendo 12 meses el tiempo más común de preparación de una boda en México.

En cuanto a la fecha elegida para casarse, si bien las bodas se reparten de manera prácticamente homogénea durante todo el año, el mes preferido para su celebración es febrero (16%) seguido de diciembre (10,9%).

Organizar una boda en México en números

Este premio puede ser un gran impulso para la pareja ganadora, ya que, según los últimos estudios de Bodas.com.mx, el costo medio de una boda en México se sitúa en los $150,000, con una media de 145 invitados, cifra que podría verse modificada por la inflación general del último año, los gastos imprevistos, desviaciones del presupuesto, etc.

El presupuesto se distribuye entre distintos proveedores. En el caso de México, los principales proveedores contratados son fotografía (85%), belleza y maquillaje (76%), música (73%), vestido (65%) y pastel o postres (64%). De este modo, el costo de una boda queda repartido entre una media de 10 profesionales, según datos del Libro Blanco de las Bodas.

Por su parte, el pago de la boda se realiza con ahorros de la pareja, ayuda de los familiares y amigos y/o mediante pagos a plazos, en ese orden. Particularmente en México es común contar con padrinos que actúan como patrocinadores de la pareja comprometida. Estos suelen ser familiares, padrinos de bautismo, amigos o personas muy allegadas a la pareja.

Ian y María de los Ángeles, ganadores 2023

La edición 2023 de la campaña «¡La boda de tus sueños!», dio la oportunidad de hacer realidad el enlace entre Ian y María de los Ángeles.

Esta pareja es originaria de Actopan, Hidalgo. María es estudiante de la Licenciatura en Enfermería y Ian es comerciante y Licenciado en Derecho. Se conocieron en febrero del 2021 y se comprometieron en abril del 2022, cuando tomaron la decisión de esperar hasta el 2025 para ahorrar para los gastos de la boda que anhelaban y soñaban. Pero, al ser los ganadores del sorteo de 200,000 pesos, adelantaron la boda para el 27 de julio de 2024.

Al ser entrevistados por Bodas.com.mx al recibir la noticia del premio, María expresó que Bodas.com.mx «ha sido de gran ayuda para comenzar a organizar nuestra boda de ensueño y estamos muy felices y agradecidos por esta oportunidad y por el premio». Para Ian, participar en este sorteo «es una experiencia que no se vive otra vez en la vida y se agradece por la bendición y la suerte que tuvimos de haber ganado».

Actualmente, se encuentran organizando y planeando la boda que desean: una boda de estilo clásico y romántico, en un espacio exterior, que tenga elementos naturales, ya sea en un salón o en una hacienda. Aún les quedan varios meses para seguir planeando el mejor día de sus vidas y, gracias al premio, podrán tener una celebración como siempre soñaron.

¿Cómo participar en «La boda de tus sueños 2024»?

Al igual que en su edición anterior, podrán participar todas las parejas que residan en México y que celebren su boda en el período comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de diciembre de 2024. Solo deberán completar sus datos en este formulario. La ganadora o ganador podrá elegir hasta 10 proveedores distintos de Bodas.com.mx. Y, si ya han contratado a algunos profesionales del sector, también pueden participar, porque se les reembolsará las facturas pagadas.

Acerca de Bodas.com.mx

Bodas.com.mx, parte de The Knot Worldwide Inc., impulsa los principales mercados de proveedores de planificación de bodas en Europa, América Central y América del Sur para ayudar a las parejas a organizar el día más feliz de sus vidas con la ayuda de profesionales expertos en bodas. A través de sus sitios web de bodas personalizadas, herramientas de planificación, inspiración y aplicaciones móviles, Bodas.com.mx ayuda a las parejas a gestionar su presupuesto, encontrar proveedores y navegar por cada paso de la planificación de la boda. En más de 16 países de Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia, The Knot Worldwide defiende el poder de la celebración. La familia global de marcas de la compañía ofrece los mejores productos, servicios y contenidos para llevar la planificación de la celebración de la inspiración a la acción.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae