t2ó México es elegida como mejor agencia en marketing digital 2023

t2ó México consolida su presencia en México con su servicios integrales de marketing digital

La filial en México de la gigante española t2ó ha sido galardonada con el título de Mejor Agencia en Marketing Digital en «The Best of the Best» en Marketing en México, una distinción otorgada por la revista Merca2.0.

Con la visión de transformar la manera en que las marcas se relacionan con sus audiencias, t2ó México ofrece servicios integrales en marketing digital, abarcando estrategias innovadoras en marketing integral y una amplia gama de soluciones tecnológicas personalizadas para sus clientes, destacando durante 2023 la aplicación estratégica de inteligencia artificial aplicada.

t2ó ha logrado sobresalir en un campo altamente competitivo y desafiante y tal reconocimiento es el resultado del compromiso continuo de t2ó México por la excelencia en la entrega de resultados. Tan solo en el transcurso del último año, han desarrollado estrategias innovadoras con reconocidas marcas, entre las que se encuentran Jose Cuervo, KFC, AXA, CEMEX, Grupo Posadas, Fiturca (Fideicomiso de Turismo de Los Cabos), la red de Distribuidores de Stellantis, Danfoss, Grupo Presidente, entre otras.

Consolidando su presencia y operación en Norte América, cuentan ya con cobertura en Europa, USA, Canadá, México y Latam, su objetivo es seguir innovando y ofreciendo a sus clientes las mejores soluciones de marketing integral, potenciando otras de sus áreas especializadas para abordar estrategias integrales de medios, consultoría de marketing tecnológico, desarrollo de estrategias de presencia audiovisual, generación de contenido sintético, estrategias multisearch, análisis e investigación de mercado considerando el entorno data blindness, innovación aplicada, entre otras.

t2ó es una consultora de marketing, ventas y estrategia digital que lleva 20 años desarrollando soluciones integradas de marketing digital. Sus 3 pilares fundamentales son Negocio, Tecnología y Activación. Con un claro foco en garantizar y aumentar los resultados y en el compromiso con el servicio a sus clientes. Están presentes en España, LATAM, EE.UU., Canadá e Italia.

