Susana Carrillo presidenta de la ANADE, deja Colegio con más agremiados y grandes logros

Susana Carrillo presidió el Colegio de Abogados de Jalisco en el periodo 2022-2023. Empoderó el trabajo de la mujer. Se hicieron convenios con universidades de México y el mundo

Susana Carrillo tomó, en 2022, la presidencia de ANADE, Colegio de Abogados de Jalisco, con dos grandes retos: aumentar el número de afiliados y revertir la virtualidad que dejó la pandemia por Covid-19.

«La gente estaba acostumbrada a hacer las cosas vía Zoom y fue todo un reto para que asistieran a los eventos porque lo preferían por Zoom». Por ello se empezaron a generar programas para que asistieran a los cursos y conferencias. Se logró.

«En el primer año, empezaron a asistir y para el segundo se tenían los salones llenos y eso fue muy positivo, de tener cinco (asistentes) a tener el cupo lleno».

Entre los programas que se impulsaron fue la actualización en temas fiscales, laborales, inmobiliarios y mercantiles.

«Se mejoró el tema pro bono que es el servicio a la comunidad, se incentivó este trabajo».

En cuanto a los agremiados, acotó, se recibió el Colegio con 150, pero lo entregó con 249.

«Es un gran orgullo de todo lo que se logró, metas muy importantes para el ANADE y sus agremiados».

También, destacó Carrillo, se hicieron convenios con universidades mexicanas e internacionales, lo que ayudó a posicionar al Colegio.

La ex presidenta señaló que durante su gestión se dio impulso a la mujer a través de foros donde juristas de otros países contaron su experiencia y los abusos de las que son víctimas, principalmente en África y Medio Oriente.

Carrillo informó que en el Colegio se hicieron cambios para tener una mayor participación de mujeres.

«Se cambiaron los desayunos mensuales porque las mujeres no asistían, ya que eran el último viernes de mes y era cuando las escuelas no iban al colegio y las mamás no podían asistir. Se cambiaron al tercer viernes de cada mes y hubo un cambio radical. Se trabajó para empoderar a la mujer».

En sus dos años al frente del colegio, se le apostó al uso de herramientas tecnológicas en la prestación del servicio a fin de que sea adecuado.

Carrillo comentó haber sentado las bases para que el Colegio siga creciendo y posicionándose no sólo en Jalisco, sino a nivel nacional.

«Se dejaron las finanzas sumamente sanas, se lograron todos los objetivos. Se empezó a trabajar sin haber parado».

