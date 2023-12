Carlos Acosta establece nuevo récord nacional con el nado más largo en la historia en México

/COMUNICAE/

Mexicano Carlos Acosta establece nuevo récord nacional al nadar 90 kilómetros ida y vuelta en Canal de la Mancha en 28 horas y 16 minutos

Carlos Acosta, ha establecido un nuevo récord mexicano al completar el nado más largo registrado en la historia de México. El cruce doble del Canal de la Mancha, un desafío que solo han logrado antes 35 personas en el mundo, lo coloca como el poseedor del nado más duradero entre los mexicanos, con 28 horas y 16 minutos de nado continuo. Su logro ha sido recientemente registrado en Long Swims Database, el repositorio de resultados de natación de ultradistancia más completo del mundo.

Este logro histórico no solo posiciona a Carlos Acosta como el primer hombre Mexicano en completar un cruce doble del Canal de la Mancha, el 8 y 9 de septiembre de 2023, lo consagra como el mexicano con la travesía más prolongada y el 94º nado de mayor duración jamás realizado en cualquier mar o lago del mundo en la historia, cumpliendo las reglas internacionales de nados maratónicos.

Para dimensionar lo singular de este logro se puede comparar con otras extraordinarias conquistas humanas como, por ejemplo: ha habido alrededor de 550 astronautas, unas 7,000 personas han logrado hacer cumbre en el Monte Everest -el más alto del mundo- o que hay más de 2,000 Mexicanos que mantienen algún récord Guinness. En comparación, ha habido solamente 36 cruces dobles exitosos al Canal de la Mancha en todos los tiempos. La importancia histórica de este nado radica en la excepcionalidad y grandiosidad del logro. Probablemente pasarán muchos años antes de que alguien pueda superar esta marca.

En palabras de Nick Adams, committee de la Channel Swimming & Piloting Federation:

«Felicidades a Carlos Acosta por su travesía de ida y vuelta. Solo quienes lo han experimentado pueden comprender y apreciar lo que implica y su magnitud. Carlos es un excelente modelo a seguir y hace del deporte un mejor lugar».

Long Swims Database documenta nados en diversas categorías. Una de las más destacables es la de nados de más de 24 horas en la que valida este impresionante logro destacando la resistencia y habilidades únicas de Carlos Acosta en las aguas abiertas. Este hito se suma a su destacada trayectoria como nadador, arquitecto y diseñador, reflejando su dedicación y perseverancia en diferentes ámbitos.

Un cruce sencillo al Canal de la Mancha es ya de por sí, una experiencia extrema, una prueba de voluntad y un gran reto. La enorme distancia, agua muy fría, aguamalas y fuertes corrientes hacen que, hasta julio del 2023, solo lo han conseguido 3,005 personas en 148 años. Cada año, cerca de 300 nadadores lo intentan, pero sólo alrededor de la mitad lo logran.

En un cruce doble el grado de dificultad aumenta exponencialmente. Tanto, que la tasa de éxito a nivel mundial de los cruces dobles en el Canal de la Mancha es menos del 9%. Un nado con estas características y de esta magnitud demuestra la excepcional dedicación y tenacidad que se requieren para superar esta formidable travesía.

Para preservar la integridad histórica del deporte y ante desafortunadas afirmaciones de personas que proclaman falsamente haber conseguido ciertos logros, LongSwimsDB utiliza las estrictas reglas: Rules of Marathon Swimming y los estándares de evidencia determinados por la Marathon Swimmers Federation (MSF). Solamente reconoce nados completados, documentados, ininterrumpidos, sin asistencia y no en ríos. La lista no incluye afirmaciones no verificadas de nados, travesías por etapas, nados asistidos por equipos no estándar como trajes de neopreno, aletas, jaulas anti-tiburones y trajes anti-aguamalas, o nados en ríos con corriente a favor.

Carlos ahora pertenece a esta codiciable lista que registra los únicos 167 nados de más de 24 hrs en la historia. Comparte el reconocimiento con otros dos notables nadadores mexicanos que han logrado algún nado exitoso de más de un día: Graco Morlan con 25:37 hrs. y Antonio Argüelles con 24:17 hrs, ambos en el Canal de Catalina, USA. Coincidentemente estos tres tritones ya habían intentado hacer el cruce doble al Canal de la Mancha, siendo Carlos Acosta el único hombre que lo ha conseguido.

Con este éxito, Carlos lleva a México a posicionarse en los primeros lugares de los pocos países que tienen nadadores que han conseguido semejante proeza. Tras 29 años de varios intentos fallidos por diversos nadadores mexicanos, Carlos -junto con Nora Toledano, una de las nadadoras más reconocidas en México y el mundo, quien lo consiguió en 1994- logra colocar a México entre los solamente 5 países (México, UK, USA, Australia y Canadá) que tienen dos o más cruces dobles en el también conocido como Canal Inglés.

Carlos Acosta no solo es un líder en el mundo del diseño y la arquitectura, sino que también demuestra ser un verdadero pionero en el deporte, llevando la bandera de México a nuevos horizontes en la natación en aguas abiertas.

Alguna vez dijo el capitán Matthew Webb, quien logró nadar en 1875 el primer cruce sencillo de la historia en el Canal de la Mancha: «Nada grandioso es fácil».

