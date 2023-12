Unilever México, una de las mejores empresas para trabajar LGBTQ+

/COMUNICAE/

La organización Human Rights Campaign (HRC), la más grande de Estados Unidos de América y Equidad Mx, llevaron a cabo la entrega del certificado «Mejores empresas para trabajar LGBTQ+ 2024» y Unilever México fue reconocida por séptimo año consecutivo, gracias a sus políticas y cultura de inclusión laboral.

Unilever, comprometido con su propósito de contribuir en la creación de un mundo más justo e incluyente, se enorgullece de destacar las iniciativas que permiten el desarrollo pleno de quienes colaboran en todos los niveles de la organización, sin importar su raza, género, edad, color de piel, orientación sexual, identidad, discapacidad o clase social, dejando de lado cualquier sesgo y discriminación.

Hugo Salcedo, vicepresidente de Recursos Humanos de Unilever México expresó su entusiasmo por recibir este reconocimiento nuevamente y mantener las mejores calificaciones en la evaluación. Añadió que este logro se debe en gran parte a la implementación de capacitaciones, programas y políticas que promueven un ambiente de trabajo seguro y empático. El conjunto de todo lo anterior crea un entorno laboral en el que se prioriza la diversidad, la equidad y la inclusión que a su vez son valores que guían sus operaciones y su cadena de valor completa.

La Encuesta HRC Equidad MX de la cual se definen las empresas ganadoras de este certificado, basa su evaluación en la rigurosa revisión de evidencias que responden a cuatro criterios:

Adopción de políticas de no discriminación. Creación de grupos o consejos de diversidad e inclusión. Entrenamiento y capacitación en materia LGBTQ+. Participación en actividades públicas para apoyar la inclusión LGBTQ+.

En este sentido, la calificación obtenida por Unilever fue resultado de la evaluación de las iniciativas promovidas de manera continua desde hace ya varios años, con ayuda de organizaciones expertas como Pride Connection, It Gets Better y HRC Equidad Mx, entre las que destacan:

La red de colaboradores «proUd», cuya misión es fomentar la diversidad e inclusión entre quienes laboran en Unilever, rompiendo estereotipos e integrando estos conceptos como parte fundamental de la sociedad.

Políticas internas y prestaciones que favorecen un entorno de equidad y apoyo. Ejemplo de lo anterior son: para quienes deciden hacer una transición de género, ofrecer acompañamiento físico y psicológico durante todo el proceso; o bien, para quienes deciden adoptar, que reciban los mismos periodos de maternidad o paternidad.

El ejercicio realizado en 2023 por HRC Equidad Mx evaluó a 253 organizaciones que obtuvieron esta distinción. De este modo, Unilever se suma al esfuerzo total que HRC Equidad MX ha desarrollado para que, al cierre de esta encuesta,1.5 millones de personas en México se beneficien de los programas de inclusión.

Unilever refrenda su compromiso con la diversidad, reconociéndola y abrazándola como un elemento de fortaleza para sus equipos de trabajo, en los que se fomenta la confianza, seguridad y respeto.

