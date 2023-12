Inner Circle está revolucionando la escena de citas: los opuestos no se atraen

/COMUNICAE/

La plataforma de citas está creando un lugar exclusivo para que personas ambiciosas y afines se encuentren

Inner Circle cree que «not everyone is worth dating» . La aplicación, que tapizó esta mañana algunas vialidades de la ciudad con statements que dejan claro su acercamiento al universo del dating, selecciona cuidadosamente a su comunidad mediante la revisión de cada perfil y centrándose en lo que más importa: estilos de vida y experiencias compartidas. Así, se ha curado un círculo de usuarios donde las personas más interesantes pueden conocer y salir con quienes viven la vida de manera similar a la suya.

Inner Circle es una aplicación de citas que desafía los clichés del romance moderno. Desafía la idea de que los opuestos se atraen y cultiva una comunidad que actualmente reúne 6 millones de usuarios con el objetivo de crear puentes y lazos entre personas reales que comparten intereses y estilos de vida.

Exclusividad

Para tener presencia dentro la aplicación, Inner Circle establece filtros y procesos de selección meticulosos con la finalidad de reunir únicamente personas que tienen intereses en común con la finalidad de crear conexiones entre personas que se destacan del resto. Inner Circle ofrece a sus usuarios un espacio exclusivo donde se tiene la certeza de encontrar gente que vale la pena datear. Es un equipo de personas (no algoritmos, ni IA) quienes se encargan de crear una comunidad de perfiles con estilos de vida afines. A diferencia de otras aplicaciones de dating, Inner Circle se enfoca en la calidad y no en la cantidad, de esta manera se quiere construir una red donde cada miembro añade valor a la comunidad de Inner Circle.

Conexiones entre personas interesantes

Amor por la aventura, por cierto tipo de comida o de películas, por las caminatas en la playa o en la montaña, intereses musicales o hasta de política. Inner Circle toma en cuenta todo este tipo de aspectos que pueden hacer conectar con personas interesantes y cool, quizás hasta enamorarse. Dentro de la app, los usuarios pueden usar un avanzado sistema de filtros para encontrar el perfect match basado en edad: profesión, hobbies, lifestyle, hasta el primer nombre. Los opuestos no se atraen: Inner Circle logra conexiones entre personas interesantes con intereses similares y genera encuentros significativos.

Seguridad

En medio de los desafíos de las citas en línea, la seguridad sigue siendo una preocupación primordial. Inner Circle prioriza la seguridad del usuario mediante tecnología avanzada y un compromiso con proporcionar un entorno seguro, especialmente crucial en el contexto actual de México.

«Why we think not everyone is worth dating», para profundizar sobre esta apuesta atrevida de Inner Circle y saber más sobre cómo la aplicación selecciona y cura su comunidad, es posible realizar una entrevista con Rafael Horta, Dir. de Marketing, quién podrá compartir más información al respecto. Entrevistas y preguntas sobre otros aspectos de la aplicación también son posibles.

Como parte de la voluntad de Inner Circle de generar lugares de encuentro, la revolucionaria aplicación organizó el día de ayer una fiesta en la colonia Roma donde perfiles creativos, interesantes y con estilos de vida compartidos pasaron una noche divertida con cócteles de Mezcal Amarás y DJ sets de Joaquin Cardoso y la dupla dos2dos.

