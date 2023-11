Sistema B impulsa a empresas comprometidas con la equidad, inclusión y bienestar socioambiental

/COMUNICAE/

En México, 88 empresas cuentan con la Certificación de Empresa B. Sistema B busca que más empresas en América Latina y el Caribe se certifiquen como Empresa B, comprometiéndose desde su modelo de negocio equitativo, inclusivo y regenerativo para todas las personas y el planeta

El cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por modelos de negocios equitativos, inclusivos y regenerativos está rediseñando las reglas del juego en la toma de decisiones de los consumidores. Las nuevas generaciones están más comprometidas con el futuro del planeta y están modificando la demanda en los mercados exigiendo productos y servicios con estos valores.

La Certificación de Empresas B, reconoce a empresas comprometidas con el bienestar social y ambiental, evaluando su impacto positivo, transparencia y gobernanza. Las Empresas B buscan equilibrar objetivos financieros con el propósito de generar beneficios para la sociedad y el planeta.

En LATAM y el Caribe hay más de 1.100 Empresas B, México cuenta con 88. En el mundo hay alrededor de 7.800 Empresas B, y Sistema B busca ampliar la cantidad de Empresas B en la región, fortaleciendo la presencia de empresas comprometidas con el modelo de negocio de triple impacto.

«Como empresa de bebidas alcohólicas, resultó complicado encontrar el giro del negocio de manera distinta, pues al competir en una categoría manejada por un duopolio en México, se buscó innovar a través de un valor agregado distinto a lo ya existente en el mercado», Elisa Alanís, CMO de Fitzer, startup con el objetivo de disrumpir el estatus quo de la industria de bebidas en el país, además, es la primera marca de hard Seltzer.

«Con la Evaluación de Impacto B, se pueden comparar estándares mundiales y trazar el camino para que el crecimiento sea responsable con la sociedad y el medio ambiente, y no se deban transformar organizaciones, ni cambiar la cultura de las empresas, cuando ya sea demasiado tarde», destacó Fátima Álvarez, directora de Impacto de Someone Somewhere, marca de ropa que trabaja con artesanos de México, combinando su artesanía con los mejores materiales y diseños.

La acción colectiva tiene papel crucial para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad, promoviendo un comercio alineado con valores socioambientales para un desarrollo más integral.

La transparencia y rendición de cuentas respaldan este enfoque, destacando la retención del talento humano al ofrecer entornos éticos alineados con valores, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este impulso destaca el comercio de impacto como herramienta poderosa para el cambio positivo en comunidades y la sociedad en general.

«Ser una Empresa B brinda acceso a foros nacionales e internacionales, fomentando el aprendizaje y colaboración con empresas afines. Esta red ofrece apoyo confiable, facilitando la solicitud de consejos, opiniones y la creación de colaboraciones para el crecimiento mutuo», destacó María Sarabia de Tierra del Monte, empresa de productos biológicos que incrementan la productividad de los cultivos, protegen la biodiversidad y regeneran el suelo estimulando ecosistemas.

«Poner en acción la economía circular es más necesario que nunca ante una crisis ambiental sin precedentes con un consumo masivo de recursos, un aumento de las temperaturas globales y un gran número de especies al borde de la extinción», concluyó Javier Herrero, director Ejecutivo de Sistema B México.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae