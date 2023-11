The Lifetime Value Company nombrada empresa nº 1 para profesionales menores de 35 años en Costa Rica por FirstJob

/COMUNICAE/

The Lifetime Value Company encabezó la lista de la encuesta realizada a 2.800 jóvenes profesionales de 47 empresas en Costa Rica y ocupó el 3er lugar en Centroamérica en general en la Industria de la Tecnología

The Lifetime Value Company (LTVCo.) ha sido nombrada la empresa #1 para profesionales menores de 35 años en Costa Rica por FirstJob y la tercera mejor en la competencia Employers for Youth Tech 2023 en Centroamérica. LTVCo. es una empresa de tecnología compuesta por siete marcas enfocadas en hacer accesibles los datos públicos.

FirstJob, empresa especializada en datos de empleabilidad, reveló los resultados de los estudios Employers For Youth (EFY) 2023 y Employers For Youth (EFY) Tech 2023, realizados por cuarto y tercer año consecutivo, respectivamente. El premio Employers For Youth analiza datos de profesionales de hasta 35 años y evalúa la experiencia de los empleados en empresas de Costa Rica y de otros 14 países latinoamericanos, mientras que el premio EFY Tech 2023 mide y compara la experiencia de los empleados en empresas de tecnología de Centroamérica y de otros 10 países latinoamericanos.

Ambos premios analizan a las empresas en 10 dimensiones diferentes: reconocimiento, entorno laboral, talento, reputación, innovación, infraestructura, diversidad y cultura, calidad de vida, desarrollo profesional y beneficios.

«Nos sentimos increíblemente honrados por estos reconocimientos de FirstJob. El premio EFY Costa Rica es especialmente significativo ya que Costa Rica es el hogar de muchos de los miembros de nuestro equipo con un talento extraordinario», dijo Josh Levy, CEO y cofundador de The Lifetime Value Company. «Estos miembros del equipo vierten sus corazones y almas en la creación de un ambiente que anima a todos a aprender continuamente, crecer y traer lo mejor de sí mismos al trabajo todos los días. No podríamos estar más orgullosos del equipo».

Una de las principales características de los estudios EFY es que son 100% cuantitativos y su participación no tiene ningún coste para las empresas.

EFY Costa Rica 2023 contó con 2.800 participantes, mientras que en toda América Latina, la encuesta se realiza a más de 100.000 profesionales y más de 1.000 empresas.

EFY Tech Centroamérica 2023 se aplicó a 2.000 encuestados en 29 empresas de diferentes países centroamericanos.

En los premios EFY Tech 2023, la diversidad y la cultura, el ambiente laboral y la calidad de vida fueron las dimensiones mejor evaluadas por los profesionales, quienes destacaron el aprendizaje y el ambiente laboral como atributos determinantes a la hora de elegir y recomendar empresas tecnológicas en América Latina. Del mismo modo, diversidad y cultura, calidad de vida e innovación estuvieron entre las dimensiones mejor valoradas por los empleados menores de 35 años en Costa Rica.

«Las dimensiones y atributos nos ayudan a entender qué buscan hoy los jóvenes al ingresar a una empresa de tecnología en Centroamérica y nos muestran que el salario y los beneficios no son las únicas variables que toman en cuenta a la hora de ingresar y permanecer en una empresa, sobre todo en esta industria en particular», dijo Mario Mora, CEO y fundador de FirstJob.

La estabilidad laboral y el aprendizaje fueron los atributos más valorados por los jóvenes profesionales en Costa Rica y por los jóvenes profesionales que trabajan en empresas tecnológicas en Centroamérica. El estudio EFY Youth Costa Rica también mostró que los principales atributos para atraer y retener talento en el país son la estabilidad laboral (20%) y el aprendizaje y desarrollo (17%), seguidos por los beneficios (11%). Estas cifras muestran las principales necesidades e intereses de los millennials y Gen Zers en el mundo profesional a la hora de aplicar y elegir una empresa para trabajar.

El estudio de EFY Tech también mostró que los principales atributos para atraer y retener talento en el país son el aprendizaje y el desarrollo (18%) y el entorno de trabajo (17%). Estas cifras muestran los intereses de los profesionales tecnológicos actuales a la hora de elegir dónde trabajar.

Estudio y ranking de Empleadores para jóvenes Costa Rica 2023 de FirstJob en: www.efy.global/

Sobre LTVCo.

The Lifetime Value Company es una empresa tecnológica con una cultura de innovación y pasión por los datos. Crean y distribuyen las mejores aplicaciones y productos y herramientas web que ponen el poder de la información en manos de sus clientes. Su misión es ayudar a las personas a descubrir, comprender y utilizar los datos en su vida cotidiana.

Más información en: www.ltvco.com y en las redes sociales de la compañía.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae