Pasana Spa Hotel Andaz Mexico City Condesa da la bienvenida a la exclusiva marca de belleza AgaveSpa

AgaveSpa marca de belleza Premium y Pasana Spa & Wellnes del hotel Andaz Mexico City Condesa, dan a conocer su alianza, en la que anuncian que, a partir del mes de noviembre, el Spa será el único spot en la CDMX en contar con el catálogo completo de productos que ofrece la marca, así como rituales, tratamientos faciales y masajes especializados

Pasana Spa & Wellness ubicado dentro del hotel Andaz, Mexico City Condesa da la bienvenida a AgaveSpa, marca cosmética de lujo que tiene como principal ingrediente el Agave Azul, distintivo ancestral que además de poseer propiedades curativas y emolientes ayuda a restablecer la belleza natural de la piel. Estas importantes marcas se unen para crear «Pasana Spa by AgaveSpa», el único spot en la CDMX en contar con el menú completo que ofrece AgaveSpa en faciales, masajes y tratamientos creados con sus tres colecciones de esencias: intensiones, lunas y emociones, inspirados en la herbolaria y los rituales de las diferentes culturas ancestrales en México. Además, en la boutique spa de Pasana se podrá encontrar el catálogo completo de productos de esta importante marca, siendo sus best sellers la esencia de Pasión, la mascarilla Pro-Agave, el bloqueador solar con color y el bálsamo After Sun.

Como resultado de esta gran unión, Pasana Spa by AgaveSpa contará con 17 protocolos exclusivos de tratamiento para el cuidado facial y corporal dentro de los que destacan:

Ritual de caminata lunar: se toma en cuenta el estado actual en el que las personas se encuentran, como se quieren sentir y la fase lunar que existe en ese momento. Se utiliza aromaterapia basada en la energía actual de la luna y en conjunto con un masaje rítmico que coloca al cuerpo en diversas posturas ergonómicas a las cuales no está acostumbrado se logra desestresar y descontracturar al cuerpo.

Ritual de intensiones : para este ritual se utilizan seis esencias diferentes, todas en puntos estratégicos del cuerpo para poder soltar, estar más presente, amar, proteger, enfocarse en la prosperidad y tener más pasión en todo lo que se realice. Este masaje en conjunto con las esencias es una experiencia sensorial que renovará la mente, el cuerpo y el espíritu.

Facial Rev-T: contrarresta los efectos de la altura de la ciudad de México proporcionando un efecto tensor e hidratante con efecto lifting inmediato, disminuye las líneas de expresión aportando firmeza y elasticidad a la piel.

Pasana Spa by AgaveSpa tendrá activaciones mensuales para poder consentir de manera disruptiva e innovadora a huéspedes y locales, dentro de estas activaciones está contemplada una master class de gimnasia facial, un atelier para poder crear cremas y exfoliantes personalizados con la gama de esencias, algunos rituales de luna y un imperdible para cerrar el año será el atelier donde se creará una vela de masaje con intensiones para esta última etapa del año.

Sin lugar a dudas Pasana Spa by AgaveSpa será el spot ideal dentro de la ciudad de México para desconectar, darle un apapacho a la piel con productos Premium y disfrutar de rituales ancestrales que ayudarán a cuidar el cuerpo y mente.

Acerca de AgaveSpa

AgaveSpa es una marca cosmética de lujo 100% mexicana, creada a partir de los estándares de calidad más altos del mercado. Su principal ingrediente es el Agave Azul, distintivo ancestral que además de poseer propiedades curativas y emolientes ayuda a restablecer la belleza natural de la piel. Todos sus productos son libres de parabenos y parafinas, no contienen colorantes, no están testados en animales y son elaborados a base de aceites vegetales.

Página web y POS: https://www.agavespa.mx/

Balmoria (Orizaba 101, Roma Norte), Producto Exclusivo de los salones Centurión De American Express. Hard Rock Cancún y Riviera Maya Spa, Rosewood, Mayakoba y Misión del Sol Cuernavaca, entre otros.

Acerca de Pasana Spa & Wellness

Pasana Spa & Wellness refleja la esencia del hotel ANDAZ México City Condesa: incorpora experiencias antiguas a costumbres contemporáneas.

Los tratamientos de su menú están inspirados en la protección que ofrece la sal de los volcanes, el equilibrio que proporciona la aromaterapia herbal y la renovación que se obtiene de la naturaleza. Cuenta con cuatro cabinas de tratamientos, salón de relajación y salas de belleza ideales para relajarse y conectarse con uno mismo.

