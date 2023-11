'Contra el antisemitismo y la barbarie', reflexiones de Pilar Rahola en el III Foro Latinoamérica e Israel

/COMUNICAE/

El Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo (CAM) realizó su III Foro de Latinoamérica e Israel. El evento de importancia global se llevó a cabo en Uruguay y se centró en el debate sobre los discursos de odio y el antisemitismo en la actualidad, con la participación de renombrados panelistas de diferentes países

Durante el comienzo del III Foro de Latinoamérica e Israel: Abordando el desafío de los discursos de odio y el antisemitismo, organizado por el Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo (CAM) se puso sobre la mesa que el antisemitismo es, en parte, una lucha por valores fundamentales.

Así es como lo describió Pilar Rahola, periodista, escritora y ex política española, quien afirmó que varios discursos que se observan en el mundo sobre el conflicto demuestran que «han perdido la humanidad y la empatía. Son los cómplices del blanqueo del terrorismo». En este sentido sostuvo 3 puntos relevantes: «no se engañen, esto no es un conflicto entre Israel y Palestina. Se está configurando el mundo de nuevo y es un mundo distinto, va a dos bloques y esto está pasando ahora en medio de Israel». En segundo lugar, afirmó que «esto va a ir a peor, el antisemitismo va a ir peor». Por último, enfatizó que «luego van a venir a los que no son judíos. No hay que equivocarse, los que no somos judíos, esto no es un tema de judíos. Esto es una ideología del mal, es la lucha entre los valores que definen a sociedad libre y tolerante, es la lucha contra la barbarie».

Por su parte, Michal Hershkovitz, embajadora de Israel en Uruguay, subrayó la profunda transformación que ha experimentado Israel desde el 7 de octubre, cuando Hamás invadió el sur del país, provocando la pérdida de vidas y el aterrador escenario de hogares en llamas. Hershkovitz enfatizó que estos ataques desencadenaron la mayor ola de antisemitismo en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, afectando a comunidades judías a nivel global.

La Embajadora hizo un llamado a la unidad en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo, destacando la importancia de trabajar juntos para asegurar el regreso sano y salvo de todos los secuestrados en Gaza, tanto israelíes como de otros países.

Shay Salamon, Director de Asuntos Hispanos de CAM, en su discurso expresó su preocupación por el incremento del antisemitismo y la violencia, señalando que «el sábado negro mostró la barbarie y también despertó el crecimiento del antisemitismo latente que convive en nuestras sociedades.» Agregó que «el término ‘nunca más’ marcó el compromiso del mundo civilizado para evitar que las atrocidades del nazismo se repitan. Parece que la lección no se ha aprendido, y el ‘nunca más’ se ha convertido en ‘ahora’. Del profundo dolor de esta guerra, renaceremos como pueblo».

La cena inaugural contó con la presencia de destacadas personalidades y autoridades, representantes de 17 países. El III Foro de Latinoamérica e Israel continuará abordando estos temas críticos en los próximos días, con la esperanza de fomentar la conciencia y la acción para combatir el antisemitismo y los discursos de odio en la región y en todo el mundo.

