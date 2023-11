Mayor eficiencia para campos de golf con pasto sintético

/COMUNICAE/

Terza, la empresa fabricante número uno de pasto sintético, presenta los beneficios que brinda este producto para facilitar el mantenimiento de los campos de golf, ya que es una tarea muy complicada, según se menciona en un artículo de UpKeep

En el mundo deportivo, el golf se considera una práctica apasionante donde cada swing marca la diferencia para ganar, y para tener una destreza perfecta, es necesario mantener en buen estado el pasto para campo de golf, que si bien el mantenimiento exhaustivo era la única solución, hoy se puede mencionar al pasto sintético como la nueva alternativa para este objetivo.

El campo deportivo es un área sumamente delicada, y al hablar del golf, esta se enfrenta a diversos factores que la desgastan con el paso del tiempo, como los golpes con los palos de swing, los efectos del clima o el uso constante de los carritos sobre el pasto para campo de golf.

Aunque cuidar regularmente esta área verde ayuda a protegerla del desgaste, se dice que el mantenimiento del pasto para campo de golf es mucho más complicado de lo que parece, ya que según lo publicado en un artículo de UpKeep, no sólo se tiene que podar, sino también repararse y optimizarse.

¿Por qué conviene instalar pasto sintético en campos de golf?

El uso de zacate natural para practicar este deporte es una tendencia que se está quedando atrás, pues hoy en día existen alternativas, como el pasto sintético, que brinda grandes beneficios de resistencia y eficiencia para hacer más sencillo el mantenimiento del pasto para campo de golf.

Al ser un producto sumamente versátil e innovador, el pasto sintético está en la mira de todos gracias a que ofrece múltiples ventajas como:

Gran resistencia

A comparación del zacate natural, este producto no se daña ni se vuelve marrón por los rayos del sol, ya que cuenta con protección UV para no afectar la apariencia del pasto para campo de golf.

Larga duración

El pasto sintético tiene una alta resistencia al desgaste y se mantiene en óptimas condiciones por mucho tiempo, asegurando que haya una superficie estable y segura para los golfistas en cada juego.

Fumigación no necesaria

Al no necesitar tierra, el pasto sintético no alberga nidos de insectos ni beneficia su propagación, por lo que no será necesario usar pesticidas para fumigar el pasto para campo de golf periódicamente.

Ahorro en gastos de agua

Este producto no necesita regarse para mantenerse siempre verde, por lo que es ideal para ahorrar en este tipo de gastos de mantenimiento, además de ayudar al medio ambiente evitando el uso de este importante recurso.

Por esto y más, el pasto sintético demuestra ser el elemento ideal para los campos de golf, y Terza, la empresa fabricante número uno de pasto sintético, se encarga de llevar a todo México este gran producto y sus beneficios para impulsar el desempeño de cada golfista al crear un espacio deportivo perfectamente equipado.

