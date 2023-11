Incluyeme.com: discapacidad y talento, las barreras de una población invisible

/COMUNICAE/

Se realizará en México una nueva edición del evento DEI Latam organizado por Incluyeme.com, un espacio para debatir sobre la realidad que enfrentan las personas con discapacidad para la inclusión laboral

En México el 16.5% de la población presenta algún tipo de discapacidad y el 70% de quienes están en edad laboral se encuentran desempleados. Asimismo, dentro de las personas con discapacidad que se encuentran insertas en el mercado laboral, 7 de cada 10 son empleados informales y ganan 40% menos que un empleado sin discapacidad.

En Latinoamérica, el número de personas con discapacidad asciende a 85 millones según el Banco Mundial y el 80% la adquiere en edad laboral. Estos números se reflejan en la Encuesta Latinoamericana sobre Discapacidad (ELADis) realizada por Incluyeme.com, empresa B que trabaja por la inclusión socio laboral de las personas con discapacidad, realizando un trabajo en conjunto con más de 600 empresas de todo tipo de industrias, acompañándolas en sus procesos hacia un cambio cultural, brindando acceso al talento de esta población y desarrollando iniciativas para potenciar su empleabilidad.

Conocer estos datos permite conceptualizar una problemática que se encuentra invisibilizada. Desde las empresas hay mucho por hacer, generando una cultura organizacional que impacte positivamente y brinde más oportunidades laborales para personas con discapacidad, poniendo el foco en el talento por sobre la discapacidad.

«En México y en Latinoamérica en sí no hay datos sobre la población con discapacidad. Es por eso que el año pasado llevamos a cabo la Encuesta Latinoamericana sobre Discapacidad (ELADis). Si no hay datos sobre discapacidad, estamos invisibilizando a una parte de la sociedad, como así también es difícil trazar un plan de acción para trabajar sobre esta realidad si no se conocen cifras certeras. Desde Incluyeme.com actuamos en base a datos y procuramos que la sociedad y las empresas también lo hagan. Dentro de nuestras iniciativas realizamos los eventos DEI, para continuar recabando información y posicionarnos como referentes en la temática», sostiene Gabriela Garciadiego, Directora de Operaciones en Incluyeme.com

Como resultado del trabajo que Incluyeme.com realiza, este año lanzaron las iniciativas DEI (Discapacidad, Equidad e Inclusión) para reconocer y acompañar a las empresas y organizaciones que apuestan por una sociedad genuinamente inclusiva. Dentro de las iniciativas, desde el 2020 se realizan los eventos DEI. El próximo 27 de noviembre vuelve a celebrarse en México una nueva edición del DEI LATAM, donde más de 40 empresas compartirán un espacio donde se conversará acerca de buenas prácticas y desafíos, se realizarán actividades dinámicas y habrá speakers de alta relevancia en la temática.

Durante esta edición, se entregarán por primera vez los DEI AWARDS. Estos reconocimientos serán otorgados a organizaciones aliadas de Incluyeme.com que implementaron iniciativas inclusivas sobresalientes y cuyo liderazgo y ejemplo son fuente de inspiración para otras organizaciones. Esta iniciativa busca reconocer públicamente a estas empresas midiendo las prácticas o acciones que realizaron para promover la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, a través de las siguientes 5 categorías, relacionadas al modelo de gestión DEI de Incluyeme.com:

Cultura.

Empleo inclusivo.

Comunidad.

Accesibilidad.

Comunicación y marketing.

La inclusión laboral de personas con discapacidad conlleva prácticas y políticas que deben implementarse para que esta población no se encuentre invisibilizada. Como sociedad hay que hacernos eco de esta realidad, potenciar una mirada donde la capacidad y el talento se encuentren por sobre las diferencias.

Para obtener más información ingresar en https://www.incluyeme.com/dei-latam-discapacidad-equidad-e-inclusion/

