Mexicana galardonada en los Latin Podcast Awards: Susi Cabello – Mejor Podcast Femenino del Año

Susi Cabello de Decretum Podcast es galardonada con el premio al Mejor Podcast Femenino en los Latin Podcast Awards 2023

El pasado fin de semana se celebró con gran entusiasmo la edición 2023 de los Latin Podcast Awards, una destacada ceremonia de premiación que rindió homenaje a lo mejor del podcasting latino en una emocionante velada transmitida en línea desde las instalaciones de la Academia de Premios para Latinos del Podcast, en los Estados Unidos.

En uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, Susi Cabello, la carismática voz detrás de Decretum Podcast, fue reconocida con el premio al Mejor Podcast Femenino en los Latin Podcast Awards 2023.

Los Latin Podcast Awards son considerados los Premios de la Academia para los Podcasts Latinos y son el reconocimiento más importante para los creadores de podcasts latinos en todo el mundo. Reconocen la diversidad, la creatividad y la calidad en la creación de contenido de podcast en la comunidad de habla hispana.

La competencia en la categoría al Mejor Podcast Femenino estuvo más reñida que nunca este año, entre las talentosas nominadas estuvieron los podcasts: ‘De Esteticista a Empresaria’, ‘El Diario de Iryna’, ‘En Positivo con Lourdes Del Río’, ‘La Pizarra con Nicky Mondellini’, ‘A Little Bit Of Everything With Me!’, ‘Cómo recuperarse de una separación o divorcio’, ‘Latina Leadership Podcast’, ‘Perfiles e Influencias’ y ‘Rapsodia de los Solitarios’.

Decretum Podcast, no solo se alzó con el premio al Mejor Podcast Femenino en los Latin Podcast Awards 2023, sino que también recibió un total de cuatro merecidas nominaciones en categorías destacadas. Estas nominaciones incluyeron:

‘Best Podcast Mexico’, ‘Best Video’, ‘Best Female’, y el codiciado título de ‘Podcast of the Year finalist’, reflejando el impacto que Decretum Podcast ha tenido en la comunidad de habla hispana y su continua excelencia en el mundo del podcasting.

Para ver la Ceremonia completa: Ceremonia Premios Latin Podcast » Ceremony Latin Podcast Awards 2023

Para más información sobre Decretum Podcast y Susi Cabello: decretumpodcast.com

Para obtener más detalles sobre los Latin Podcast Awards: https://latinpodcastawards.com/

