Adriana Azuara, Latinamerican Wellness Leader, presente en "Poderosas" campaña contra el cáncer de mama

«Poderosas» es el programa social lanzado por SHEIN en apoyo a mujeres que luchan contra el cáncer de mama para la Fundación FUCAM y la Fundación CIMA. Adriana Azuara, quien es reconocida como Latinamerican Wellness Leader y ha colaborado con diferentes asociaciones en contra del cáncer fue una de las principales ponentes de este evento con causa

El pasado 11 de octubre, la marca SHEIN organizó un evento para pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) y la fundación CIMA, donde a través de #SHEINCaresMX y #SHEINPoderosas, el gigante del retail impulsará de la mano de dichas fundaciones durante el mes de octubre un programa en apoyo a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.

Durante el evento, SHEIN realizó una donación de $900,000 MXN a la Fundación FUCAM, que será destinado para la compra de una camioneta para transporte de pacientes, así como insumos para tratamientos de quimioterapia y mastectomía segmentaria. Por su parte, la Fundación CIMA recibirá un donativo por la misma cantidad, esta vez con el objetivo de llevar a cabo más de 250 sesiones de apoyo emocional y talleres de sensibilización, capacitación y actualización sobre el cáncer de mama a pacientes y familiares.

Este evento contó con la participación especial de 3 ponentes de alto nivel que hablaron sobre el amor propio, salud, bienestar y otros temas: Adriana Azuara, quien es reconocida por ser la primera mujer Latinoamericana Wellness Leader, ha participado en el Global Wellness Day y es representante desde el 2016 de Wellness for Cancer para Mexico y Latinoamérica; Renata Roa, quien cuenta con más de 17 años de experiencia en conferencias y capacitación empresarial sobre bienestar y L’amargeitor, autora de «Las Cosas que No Nos Dijeron (Y Otras que Sí pero No Son Ciertas)» y cabecera del podcast «La Burra Arisca».

Además, se contó con una exposición de las fotografías de Chris Esqueda que fueron resultado de las 10 sesiones otorgadas, así como la diseñadora yucateca Vero Díaz presentará su colección de 10 piezas para esta causa tan importante. 20% de las ventas de esta colección especial será donada a final de año a FUCAM y CIMA.

Un esfuerzo más de SHEIN Cares

SHEIN cree en el poder de unir a las personas para apoyarse unas a otras, ya que juntos se es más fuertes. Es por eso que, a través de SHEIN Cares, promueve el bienestar a través de alianzas con fundaciones que comparten su misma visión, como CIMA y FUCAM. Su compromiso en México impulsa un cambio duradero, sembrando esperanza y contribuyendo al bienestar de todo el país.

Algunas de sus acciones más importantes recientemente incluyen:

Una donación en efectivo de $6,900,000 MXN

Donación de +11,000 piezas de ropa nueva

Más de 280 horas dedicadas a las ONGs

Más de 10,000 pacientes y familiares de pacientes beneficiados

Sin lugar a duda un gran evento con causa en el que se rindió homenaje y reconoció la lucha de mujeres que enfrentan la dura batalla contra el cáncer de mama.

Acerca de SHEIN

Fundada en 2012, SHEIN es un retailer electrónico global de moda y estilo de vida. La marca está comprometida con hacer que la moda sea accesible para todos. En SHEIN utilizamos la tecnología de fabricación bajo demanda para conectar a los proveedores con una ágil cadena de suministro, lo que reduce el desperdicio de inventario y permite entregar una variedad de productos asequibles a clientes de todo el mundo. Desde las oficinas globales, llegando a clientes de más de 150 países.

Acerca de FUCAM

FUCAM, A.C. es la primera y única institución privada sin fines de lucro en México y América Latina que ofrece tratamiento integral y seguimiento especializado de cáncer de mama, mediante su unidad hospitalaria de alta especialidad en la Ciudad de México y sus centros de detección en los Estados de Oaxaca, Morelos y un consultorio de detección en Chiapas. Cuenta además con 3 unidades móviles y un Vagón en El Tren de la Salud, para brindar cobertura de diagnóstico temprano en distintas regiones del país, a través de campañas de mastografías de detección oportuna.

Acerca de Fundación CIMA

Fundación CIMA es una asociación sin fines de lucro que nace en octubre del 2002, con el objetivo de impactar la mortalidad y morbilidad del cáncer de mama en México, a través de información, concientización sobre detección oportuna, capacitación de promotoras de salud y personal médico, apoyo emocional y navegación de pacientes, así como incidencia en Políticas Públicas.

Acerca de Adriana Azuara

Primer mujer mexicana reconocida como Latinamerican Wellness Leader, representante de Wellness for Cáncer en Latam, reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios por la revista Expansión, fue galardonada como uno de los 50 líderes del tequila en estado de Jalisco, homenajeada por Barbie, al elegirla como una de las 12 Roles Models, una campaña que busca inspirar a las siguientes generaciones de lideres femeninas y recientemente fue reconocida por el periódico Excélsior dentro de su campaña «Mujeres que Inspiran mujeres» gracias a su gran trayectoria.

Adriana cuenta con más de 19 años de experiencia en el ramo del bienestar y el cuidado de la piel, ha participado en la creación de más de 759 spas alrededor de México y Latinoamérica, además de brindar capacitación y equipamiento a través de su empresa All4Spas para grandes cadenas hoteleras como: Grand Velas, Rosewood Mayakoba y San Miguel de Allende, Hard Rock Cancún y Riviera Maya, Hilton, Hotel W, Xcaret México, Four Seasons, entre otros.

Es creadora y fundadora de la marca de belleza AgaveSpa considerada por los expertos como una marca Premium en el sector, además distribuye importantes y sofisticadas marcas de belleza y spa como Evidens de Beauté.

