Rébora ayuda a la gente a transformar su manera de vivir en una casa de lujo

La autenticidad y exclusividad de Rébora Arquitectos: Casas de lujo que ofrecen seguridad, confort y placer

Hablar de cocina de autor es cada vez más frecuente. A la vista se encuentran varias ideas creativas de restaurantes cuya oferta y propuesta resulta en un festín exclusivo. Los comensales asiduos degustan la delicia que ha sido preparada exclusivamente para ellos. Son las reinas y reyes de ese manjar.

En Rebora® Arquitectos, cada casa de lujo es de autor y están diseñadas para gozar, para disfrutar la unión familiar y, sobre todo para elevar la calidad de vida de todos los integrantes de la familia.

El autor es el cliente. La persona que sintió la emoción de imaginar un lugar suyo con la esencia de la familia plasmada en cada detalle y en todos los espacios.

La casa perfecta, el best place to live, nunca será la misma para una persona que para otra. Con el fin de que los habitantes no se pierdan un solo detalle de la aventura de la construcción del sueño, Rébora aplica una idea desde sus inicios, con el lema de ‘Tu casa en tiempo real’. A la autenticidad se le puede seguir la pista todo el tiempo. Alta calidad se dice fácil y se comprueba paso a paso gracias al IS0 9001-2015 de Calidad y Estructura, todas las obras se mantienen en orden, organizadas, y con el compromiso de cumplir por medio de una garantía de protección por retraso en el tiempo pactado de entrega.

Desde el primer encuentro empieza la experiencia. El lead designer escucha las necesidades del cliente con empatía. Escuchar es un asunto de «atender», lo sabe cada integrante de la empresa y los líderes por departamento prestan atención a cada aspecto de la charla. Se suele encubrir a veces lo que más gusta por precaución. La libertad toma un valor especial durante todo el proceso desde que se anhela la casa hasta que se tiene lista.

La «ventana de consolidación» es lo que se logra en un fraccionamiento que por sí mismo genera plusvalía en el terreno y en la casa habitación (3-5% anual), más una plusvalía del 20% sobre lo invertido en la construcción realizada por Rebora®. Esto es un número conservador que normalmente llega hasta a un 25% o 30%.

Las casas estándar no siempre consiguen una plusvalía significativa, dado que las instalaciones y el proyecto en general bajan su tiempo de vida y envejecen. Las casas de Rebora® van ganando, según las tendencias de mercado, un porcentaje significativo anual durante los próximos años. Rebora® se adelanta, como en un juego de ajedrez, a lo pactado con el cliente dejando lista la casa para futuros movimientos o cambios.

El modelo de negocio de la compañía fundada por los hermanos Rafael y Diego Sánchez Torres, muestra claridad y transparencia en su oferta. No hay canales ocultos en la narrativa. Dream and live es la promesa que sí se cumple.

