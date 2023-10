Indispensable prepararse con las competencias adecuadas para el mundo laboral actual

/COMUNICAE/

En el marco de la inauguración del Espacio Connect Santa Fe, Tecmilenio organizó el panel «Skilling Revolution: Desafíos y Oportunidades». Espacio Connect Santa Fe, un lugar que permite a los aprendedores estudiar y trabajar a su ritmo

Tecmilenio inauguró su Espacio Connect Santa Fe, un lugar que ofrece una variedad de opciones para tomar clases en línea o pregrabadas. Sumando este nuevo recinto, son ya 11 Espacios Connect distribuidos estratégicamente en el país.

Durante la inauguración, Tecmilenio presentó el panel «Skilling Revolution: Desafíos y Oportunidades», donde participaron: Diana Salinas, Directora de Capital Humano de Grupo Posadas; María Martha Gómez, Directora de Recursos Humanos y Administración de Telefónica Movistar México; Paola Becerra, Head of Cloud Success Services de SAP México; y Bruno Zepeda, Rector de esta institución educativa.

Tras la pandemia, el mundo no volvió a ser el mismo, prueba de ello es la manera de aprender y de trabajar. Diana Salinas, aseguró que en un mundo tan cambiante, uno de los retos para las empresas es no solo lograr que sus colaboradores den el mejor servicio, sino evitar la fuga de talento. «Venimos de modelos muy tradicionales en los cuales, si no se ve al colaborador, no se sabe si está trabajando. Se tiene que identificar las nuevas formas de trabajo y definir procesos incorporando tecnología y las nuevas maneras de comunicarse», explicó.

Al respecto, Paola Becerra, destacó la necesidad de apoyar a las empresas en dos sentidos: uno para que crezca, y el otro para que opere de una manera más eficiente, lo cual se logra con la capacitación del personal y el uso de las nuevas tecnologías. «La analítica de datos es un factor fundamental para ganar competitividad, entender a los clientes y adaptarse a las necesidades del mercado», opinó.

Mientras que, María Martha Gómez destacó: «los comportamientos y habilidades de los colaboradores se vuelven más importantes que los aspectos técnicos. Por ello, la estrategia de reskilling es una parte fundamental. Y las áreas de recursos humanos deben estar comprometidas».

«Ante esta realidad, Tecmilenio se ha enfocado en crear planes de estudios que no solamente se enfoquen en lo teórico, sino que, de la mano de las empresas, se capaciten con las competencias precisas que el mercado laboral demanda y en formatos de estudio que se adapten a las necesidades de cada aprendedor», aseguró Bruno Zepeda.

Espacio Connect Santa Fe es un lugar que proporciona un estudio diferente al aula tradicional, ubicado en una zona que propicia la movilidad de la ciudad y el networking entre los aprendedores.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae