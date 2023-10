El Tec de Monterrey y Wizeline presentan G.AI.L el primer laboratorio de inteligencia artificial generativa en México y en América Latina

/COMUNICAE/

El laboratorio estará ubicado en el Tec de Monterrey campus Guadalajara. Wizeline invertirá un millón de dólares en los próximos cinco años en un programa de becas para estudiantes que trabajan con Inteligencia Artificial

La Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara y Wizeline, empresa global de servicios de tecnología, se unen para lanzar el primer laboratorio de inteligencia artificial generativa en México y América Latina llamado G.AI.L (Generative AI Lab). El laboratorio combina la experiencia en tecnología y de IA de Wizeline con la de los docentes, investigadores y estudiantes del Tec de Monterrey y se apuntala como el centro de América Latina para el desarrollo de Inteligencia Artificial Generativa en la región.

Como parte de este lanzamiento, Wizeline anunció la inversión de un millón de dólares para un programa de becas que se aplicará en los próximos cinco años, y permitirá a los estudiantes del Tec de Monterrey acceder a nuevas tecnologías como ChatGPT, Stable Difussion, PaLM (Bard), LLaMa, Midjourne, DALL-E, WatsonX AI, para el desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a la solución de retos de la industria y de la sociedad.

«Productos de Inteligencia Artificial Generativa como Chat GPT, Bard y Dall-E pueden parecer mágicos, pero resultan de décadas de trabajo en algoritmos, infraestructura y chips. Estamos a punto de presenciar el período más transformador en la historia de la humanidad debido al avance en la Inteligencia Artificial», dijo Bismarck Lepe, fundador y CEO de Wizeline. «Es importante que trabajemos de manera proactiva para establecer políticas y dar forma a la tecnología en beneficio de la humanidad, y gracias a nuestra colaboración con el Tec, G.AI.L. se encontrará en el epicentro del compromiso de América Latina de aprovechar el poder de la Inteligencia Artificial Generativa».

«Desarrollamos la práctica de IA en el campus de Guadalajara porque creemos que nuestros estudiantes deben contribuir a dar forma a nuestro país y al mundo con tecnologías modernas», mencionó Claudia Félix, vicepresidenta de la Región Occidente del Tec. «Creemos que G.AI.L. nos permitirá estar a la vanguardia de estos avances».

Wizeline invertirá alrededor de 9 millones de pesos para la construcción de G.AI.L, el cual se ubicará dentro del Hub de IA de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tec, contará con más de 270 m2 de espacios de trabajo flexible y se espera que se inaugure en 2024. El Hub de AI tiene como objetivo maximizar el beneficio económico y social del uso ético de la Inteligencia Artificial, forma parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, pero colabora con las escuelas de Negocios, Salud y Humanidades.

El ambicioso programa de actividades del laboratorio, que iniciarán este año, va desde involucrar a los estudiantes en desafíos reales de IA, pasantías profesionales y proyectos relacionados con TEC21 hasta actividades comunitarias y de formación, como hackatones, talleres abiertos para empresas y emprendedores y conferencias en colaboración con la Academia de IA de Wizeline. Además, G.AI.L enfatizará el desarrollo de modelos y prototipos de prueba de concepto de código abierto así cómo la incubación empresarial. Se establecerá también un Observatorio de Inteligencia Artificial Generativa, encargado de producir informes, publicaciones y un completo «Mapa de la Inteligencia Artificial Generativa».

G.AI.L fue diseñado como un puente entre la investigación, la educación y la aplicación al mundo real de la Inteligencia Artificial Generativa y funcionará como un «laboratorio vivo», un espacio que recrea entornos del mundo real donde los usuarios, líderes empresariales locales, nacionales e internacionales incluyendo representantes del gobierno y de la comunidad, pueden colaborar para crear, probar y validar de manera conjunta nuevas tecnologías, servicios y productos.

«Esta asociación combina perspicacia, práctica e innovación emprendedora con rigor académico», comentó Linda Medina, Decana Regional de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. «Se abren puertas para explorar enfoques novedosos, fomentar soluciones inventivas y equipar a los estudiantes, así como a los educadores, empresarios y a la comunidad con las habilidades esenciales para abordar los desafíos en constante evolución en el ámbito de la Inteligencia Artificial».

«La innovación y la vanguardia son esenciales en el mundo público, social y empresarial actual, y Zapopan se ha erigido como un epicentro en este ámbito, destacando en la industria de alta tecnología y mostrando un compromiso inquebrantable con el desarrollo sostenible», dijo el Sr. Juan José Frangie, Presidente de Zapopan, México. «Nuestra estrategia se centra en la inversión en capital humano, fortaleciendo la competitividad y generando empleo a través de la capacitación especializada. Wizeline ha sido un catalizador en esta dirección, marcando un estándar en innovación. El lanzamiento de G.AI.L reafirma este compromiso, reflejando una sinergia clara con nuestra visión estratégica para un Zapopan más próspero e innovador».

Wizeline se fundó en Silicon Valley como una empresa centrada en diseñar y desarrollar productos digitales que impulsan la transformación empresarial. La compañía ha crecido extendiéndose en todo el mundo y trabaja con algunas de las mayores empresas a nivel internacional.

Tec de Monterrey está clasificado como una de las mejores universidades del mundo, y su campus en Guadalajara se encuentra en el Silicon Valley de México, el hogar de empresas como Intel, Oracle, HP y cientos de startups.

Para conocer más sobre G.AI.L, eventos y convocatorias, se puede consultar este enlace.

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la visión global, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 4 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.

Acerca de Wizeline

Wizeline es una empresa global de servicios tecnológicos que ayuda a las empresas a construir mejores productos de manera más rápida. Wizeline ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo estrategia de productos, arquitectura de plataformas, modernización de tecnología e implementación de servicios en la nube. La empresa está comprometida con la diversidad y la inclusión, y cree que el mejor talento se encuentra en todo el mundo. Wizeline es una empresa en rápido crecimiento y ha sido reconocida como una de las 5000 empresas privadas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos durante cuatro años consecutivos. Más información: wizeline.com.

