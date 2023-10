Austral Gold anuncia colocación privada sin agente de Bolsa por US$1M

/COMUNICAE/

Su intención es utilizar los ingresos obtenidos mediante esta colocación en capital de trabajo y repago de deuda

Austral Gold Limited, una establecida compañía productora de oro (Austral o la Compañía) (ASX: AGD; TSX-V: AGLD; OTCQB: AGLDF) anuncia que ha llegado a un acuerdo para emitir hasta aproximadamente 1,6 millones de bonos convertibles no garantizados no transferibles, cada uno por un valor nominal de AUD$1 (dólar australiano), a un inversor independiente y acreditado en condiciones de igualdad para obtener ingresos brutos por US$ 1 millón (dólares estadounidenses) o aproximadamente AUD$1,6 millones.

La cantidad de bonos se determinará convirtiendo los ingresos brutos en los dólares australianos equivalentes. Los bonos devengarán un interés anual del 9% y tendrán vencimiento en el segundo aniversario de su fecha de emisión. Cada bono otorgará el derecho al tenedor de convertir los bonos en acciones ordinarias de la Compañía a opción del tenedor a un precio de conversión de AUD$0,059 (aproximadamente, C$0,051) por acción durante el primer año y AUD$0,118 (aproximadamente C$0,103 durante el segundo año).

La intención de la Compañía es utilizar los ingresos obtenidos mediante esta colocación en capital de trabajo y repago de deuda.

La transacción está sujeta a la aceptación de la Bolsa de Canadá (TSX Venture Stock Exchange) y los bonos y las acciones subyacentes, estarán sujetos a un período mínimo de tenencia de cuatro meses, según lo exige la ley canadiense aplicable. Los bonos no cotizarán en ningún mercado de valores. Los bonos no podrán convertirse hasta después de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión de los mismos.

Ni la TSX Venture Stock Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como se define ese término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.

Comunicado aprobado por el Director Ejecutivo de Austral Gold, Stabro Kasaneva.

