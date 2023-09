Karim Rashid trae su filosofía de diseño a UDESIGN

/COMUNICAE/

El diseñador industrial y de interiores participó en UDESIGN, la conferencia de arte, arquitectura y diseño de la Universidad de Monterrey

A saber de Karim Rashid -renombrado diseñador industrial y de interiores que cuenta entre sus clientes a Hugo Boss, Issey Miyake y Kenzo- el diseño es un acto plenamente social y experiencial, capaz de marcar la historia de las sociedades y el futuro.

El creativo de origen egipcio expresó estas ideas ante estudiantes, docentes y directivos de la Universidad de Monterrey el pasado 26 de septiembre en UDESIGN 2023, la 14° conferencia de arquitectura, arte y diseño de esta casa de estudios.

«Para mí, el diseño está dando forma y haciendo evolucionar a la humanidad (porque) el diseño no está relegado a un objeto o a un espacio, o a una prenda de ropa o de joyería, o un celular o el piso sobre el que están. Todo está conectado porque moldea nuestra experiencia física de la vida», argumentó el especialista durante su charla realizada en el Teatro UDEM.

Para explicar sus perspectivas usó ejemplos de su infancia, cuando le invitaban a dibujar fielmente los objetos que observaba a su alrededor hasta que él se negó.

«Recuerdo pensar: ¿por qué debo tomar al mundo tal como se me presenta?, ¿por qué no cuestiono el mundo que está allá afuera? Y conforme crecí comencé a hacer justo eso: estaba cuestionando todo a mi alrededor. Hacía una crítica de lo que pensaba que funcionaba y no funcionaba», apuntó.

Aconsejó a los asistentes a abrazar dicho poder creativo sin perder de vista el epicentro del diseño: «el diseño es hacer que las cosas funcionen para la gente».

«Me di cuenta de algo conforme empecé a trabajar en más y más proyectos: si puedo hacer que algo funcione sin fallas, me puedo dar el lujo de hacer lo que quiera. Puedo ser poético, artístico, emocional, propagandístico».

Rashid brindó cierre al ciclo de conferencias de UDESIGN que comenzó el 25 de septiembre con la participación de Carles López, director creativo de la línea masculina de Oscar de la Renta y Global Community Professor UDEM.

Global Community Professor es un programa de la UDEM que invita a expertos de talla internacional a impartir desde conferencias magistrales hasta clases completas.

López exhortó a los alumnos a nunca perder la curiosidad, pues el mundo de la moda está en constante evolución. Para ilustrar sus ideas, brindó como ejemplo la pandemia de COVID-19 que lo obligó a experimentar con el diseño en 3D y el trabajo remoto. ¿El resultado? Moda con menos desperdicios.

«Llevo 30 años como diseñador, sé muchas cosas, he cometido muchos errores, he probado muchos sistemas, pero siempre creo que se puede mejorar el flujo de trabajo, el proceso. Siempre podemos dar una mejor versión», expresó.

«Todo esto me ha permitido reducir costes. Reducir costes me permite hacer más diseños aunque parezca absurdo: si yo no gasto dinero en tantas muestras o tengo que tener las muestras justas porque tengo un presupuesto, esto me permite diseñar más cosas, hacer más pruebas y luego fabricar solo aquellas que el equipo ha decidido que son las correctas».

