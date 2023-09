ChatGPT, el asistente virtual que revoluciona la organización de una boda

/COMUNICAE/

Bodas.com.mx analiza las formas en que ChatGPT puede ayudar a organizar una boda, pues, en México las parejas planean su boda con 8 a 10 meses de anticipación. Así, este asistente virtual puede convertirse en un gran aliado para apoyar con algunos elementos de la planificación, como los votos matrimoniales, tendencias de moda, decoración y belleza

Organizar una boda es un gran momento en el que la pareja puede plasmar su historia, gustos, estilo y personalidad y compartirlos con sus invitados. Pero, a la vez, se enfrentan a un gran reto si es que no saben por dónde empezar y lo que necesitan para lograr una boda de ensueño. Es por ello que en Bodas.com.mx, web de referencia en el sector nupcial perteneciente al grupo internacional The Knot Worldwide, se identificaron cinco aspectos en los que ChatGPT puede ayudar a las parejas en la organización de su boda y cuatro en los que podría no ser la mejor opción.

ChatGPT en la organización de una boda

Según el Informe Global de Bodas 2023, en México una boda se planea con 8 a 10 meses de anticipación. Por lo que una herramienta que pueda simplificar algunas tareas, guiar y dar claridad a las parejas se agradece en una etapa como esta. ChatGPT tiene la capacidad de contestar con un tono serio o informal y puede adaptarse a una región en específico. No sustituye el trabajo de las personas, como los profesionales del sector nupcial, pero complementa el trabajo.

¿En qué elementos de la organización de la boda es útil ChatGPT?

Votos de matrimonio y poemas de amor

Incluso el amor tan fuerte que se siente por otra persona, a veces, no es fácil de expresar con palabras. Hay algunos individuos que son más capaces de demostrar su amor con acciones. Según el Libro Blanco de las Bodas, 81% de las parejas elige una boda religiosa y 4% una simbólica. Durante este momento, antes de colocar los anillos, tienen la oportunidad de decir sus votos y compartirlos con su pareja e invitados. Pero, si esto les causa estrés, por no saber exactamente qué decir o porque tienen tantas ideas que no pueden plasmarlas correctamente, el chatbot puede ser un aliado eficaz para generar ideas de votos de matrimonio.

Asimismo, hay algunas parejas a quienes les gustan los poemas de amor, pero la escritura de poemas no es para todo el mundo. Así es que con la ayuda de ChatGPT se puede crear un poema decente para compartir. Es imprescindible tener claro que una máquina jamás podrá describir lo que significa el amor de pareja ni la complicidad que existe entre ellos.

Con ciertas especificaciones, ChatGPT puede arrojar la información deseada. Por ejemplo: votos de matrimonio, Ciudad de México, tono juvenil, pareja con cinco años de noviazgo, etc. Desde Bodas.com.mx se aconseja utilizar lo que arrojé esta IA como inspiración y, después, darle un toque más personal.

Consejos en las tendencias de peinados para boda, vestidos y decoración

Esta inteligencia artificial puede brindar una idea general de las tendencias en vestidos de novia, belleza y decoración, entre otros. Por ejemplo, peinados para boda, tendencias en vestidos de novia y decoración según el tipo de boda (boho, moderna, tradicional, etc.).

Esto es solo una guía, pero, luego de adentrarse en el mundo de las bodas, queda investigar a fondo, buscar las mejores opciones en internet, las redes sociales o donde la pareja prefiera y revisar reseñas de proveedores de fotografía, belleza, arreglos florales, lugares de boda, música, etc. Según el Informe Global de Bodas, las parejas contratan una media de 10 profesionales del sector nupcial. En el caso de México, los más contratados son fotografía (85%), belleza y maquillaje (76%), música (73%), vestido (65%) y pastel (64%). Para el lugar de boda, los mexicanos prefieren casarse en un salón (63%) o en un jardín (30%). Estos son sitios perfectos para dar rienda suelta a la creatividad y optar por nuevas tendencias en decoración, que, seguramente, ChatGPT puede recomendar.

Etiqueta y protocolo

Si la pareja tiene dudas o preguntas sobre la etiqueta y el protocolo adecuado para diferentes momentos de la boda, ChatGPT puede orientarlos. Así, tendrán información sobre protocolos de entrada, discursos, orden de cada etapa de la ceremonia y otras normas de etiqueta relacionadas con la ceremonia y la recepción.

Lista de canciones para la boda

ChatGPT puede ser un gran aliado para conocer que ha sido lo más escuchado en los últimos años en las bodas. De esa forma, la pareja puede crear una lista de canciones para compartir con el DJ o el grupo musical que contrate. La música es uno de los elementos más importantes en este tipo de celebraciones. Además, según el Informe Global de las Bodas, hoy en día quienes se casan intentan conseguir un festejo donde reinen los colores, cañones de humo, luces y música, algo a lo que se le conoce como Wedding Fest. Una tendencia que se ha vuelto muy popular y que está inspirada en los festivales de música.

Lluvia de ideas y gestión de tiempo

Con esta inteligencia artificial es posible desarrollar una lluvia de ideas para generar actividades, identificar elementos imprescindibles o dar orden a la planificación. Algunos ejemplos serían: cómo crear una boda original, qué elementos se necesitan, por dónde empezar, qué es lo que implica una boda, qué proveedores son esenciales y cuáles son un plus.

ChatGPT puede generar tanto texto como hojas de cálculo para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Aunque, claro, no sustituye a los profesionales, pero su uso ayuda a organizar las cosas de forma inteligente y eficiente, para maximizar el tiempo.

¿Cuándo es mejor no usar ChatGPT para la boda?

Elegir la moda nupcial

ChatGPT ofrece consejos, hace comparativas y resuelve problemas de planificación, pero no puede saber cuál es el vestido que mejor vaya con una novia o qué traje se adapta a la personalidad del novio. Eso es algo que hasta que no se ve, no es aconsejable tomar una decisión, porque podría existir arrepentimiento. En Bodas.com.mx existen otras opciones, también digitales, pero algo más inspiradoras, como por ejemplo el catálogo de vestidos de novia con cerca de 15,000 vestidos de más de 150 diseñadores. Se puede filtrar por diseñador, por temporada y por escote. Para los novios también hay un listado de proveedores de trajes y se puede filtrar por venta, diseño, alquiler, o asesoría de imagen y estilismo.

Presupuesto de boda

El chatbot ofrece una guía sobre los costos promedio de las cosas y puede dar sugerencias. Pero, lo más acertado es que la pareja que contraerá nupcias decida en conjunto qué presupuesto tiene para la boda y cuál es su margen en caso de que el presupuesto cambie. Es importante tener claro qué proveedores son necesarios para la boda e ir haciendo cuentas. El presupuestador de Bodas.com.mx es una herramienta sencilla que permite definir y distribuir el presupuesto, así como establecer costos aproximados y contrastarlos con los precios reales. Finalmente, cuando se añade el monto total, se hace una estimación de los gastos por categoría de forma automática para tener un mayor control.

Elegir la locación de la boda

El 90% de las parejas busca información y asesoramiento en internet y las redes sociales para su boda. En el portal de Bodas.com.mx hay un listado de lugares de boda que se pueden filtrar por zona. Al entrar a cada uno de ellos, es posible leer la descripción, los servicios que ofrecen, el rango de precios y la calificación que le dan otras parejas. Después de elegir unos cuantos, lo mejor es visitarlos personalmente para asegurarse de que encajan con el tipo de boda que la pareja desee.

ChatGPT no es 100% acertado

Así como es un asistente virtual de utilidad para algunas cosas, puede no serlo tanto para otras, pues como cualquier otro modelo de IA comete errores y no da respuestas 100% acertadas o actualizadas. Así es que, de esta manera, simplifica algunos procesos de planeación, pero no es la única solución para lograr resultados satisfactorios. Siempre es necesario contrastar la información y verificarla de primera mano para no llevarse sorpresas. Ya sea tanto para gestionar a los invitados y organizar las mesas como para elegir la decoración y los detalles extra que se deseen integrar, como el video, hacer un wedding fest, incorporar cosas nuevas y personalizadas como food trucks, cabina de fotos, pasteles, etc., es necesario estar presente y verificar por uno mismo.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae