Los Fumancheros están de regreso con su nuevo éxito  "Subí de Nivel"

/COMUNICAE/

La reconocida banda Los Fumancheros ha vuelto con una nueva propuesta musical que está sorprendiendo a sus seguidores. A través de una entrevista exclusiva, la agrupación compartió detalles sobre la canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el video en youtube, revelando así el proceso creativo y la inspiración que hay detrás de esta canción

A pesar de lo que su título podría sugerir, «Subí de Nivel» es mucho más que una canción de celebración. Los integrantes de la banda confirman que aborda el tema del desamor, brindando una perspectiva inesperada. Como señala Edy David vocalista de la agrupación, «básicamente, la canción trata de desamor, aunque, el título no lo parezca, pero es una expresión que se utiliza mucho de repente ‘Oye, no, subí de nivel’, si antes me veían así, ahora me fue peor».

Esta entrega se inspira en esos momentos en los que la situación parece no poder empeorar, pero sorprendentemente, se torna aún más catastrófica. Es un reflejo de cómo las circunstancias pueden dar un giro inesperado, un tema al que muchos pueden identificarse.

En cuanto al proceso de creación y producción, el grupo originario de Guadalajara, Jalisco, integrado por Edy (Teclados y Vocal), Rooney, (Timbales) , TT (Congas) y Boro (Bajo) revelan que la canción surgió durante una semana de intensa composición, donde los cuatro miembros de la banda compartieron ideas y las plasmaron en el momento.

A pesar de cambios en la alineación, la esencia de la banda se mantiene intacta en su música. Los elementos que ya no forman parte del grupo no participaban en la composición, lo que minimizó el impacto en la creación de «Subí de Nivel».

El videoclip de esta entrega promete ser una experiencia visual impactante. Aunque originalmente estaba concebido de otra manera, la nueva imagen de la banda ha llevado a una revaluación y se ha optado por un concepto más sencillo y clásico, que destaca la evolución del grupo.

«Subí de Nivel» marca un hit en la trayectoria de Los Fumancheros. Con este lanzamiento, la banda busca reinventarse y marcar un antes y un después en su carrera. Aunque la esencia musical permanece fiel a su característico estilo de «Cumbia no Limit», la nueva imagen representa un giro significativo.

El mensaje de la canción es claro: «cuando crees que la situación no puede empeorar, siempre hay espacio para lo inesperado, todo de una manera divertida y enérgica».

Los Fumancheros tienen planes de llevar su música a los escenarios a través de conciertos y presentaciones en vivo para promocionar este sencillo, asegurando así una experiencia única para sus seguidores.

Con «Subí de Nivel», Los Fumancheros demuestran una vez más su capacidad de innovación y su compromiso con la evolución musical. Este lanzamiento representa un nuevo capítulo en la historia de la banda, prometiendo un futuro emocionante lleno de sorpresas musicales.

Para más detalles sobre esta entrevista y el sencillo «Subí de Nivel», se invita a todos a visitar @LosFumancheros /www.youtube.com/watch?v=L6d_p9ujvFw

Vídeos

Subí de nivel – Los Fumancheros

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae