El concierto de The Weeknd en Ciudad de México ya tiene After Party Oficial y será en Ragga By Joy

El After Party del concierto será producido por Zero Gravity y Shah Enterteinment en colaboración con XO y se llevará acabo el 30 de septiembre de 2023 en Ragga by Joy

The Weeknd tendrá los días 29 y 30 de septiembre sus conciertos en Ciudad de México como parte de su gira ‘Global Stadium Tour’ los cuales concluirán con un un ‘After Show Party’ oficial del concierto lo cual será todo un acontecimiento.

La gira europea de Abel Tesfaye añadió a los shows con estadios llenos unas fiestas en la propia ciudad del concierto a modo de ‘After Show Party’, en ciudades como Madrid, Paris, Londres, Frankfurt, Bruselas o Milán, entre otras. Ahora se confirma el primer After Show Party de Latinoamérica en Ciudad de México para el 30 de septiembre de 2023 en el club Ragga by Joy ubicado dentro del centro comercial Antara Polanco, tal y como lo dio a conocer Alex Atrystain, CEO de Zero Gravity, en sus redes sociales el pasado lunes.

En esta ocasión, Zero Gravity y Shah Entertainment, fueron los encargados de unir fuerzas con el equipo de XO para hacer posible la post fiesta del concierto, lo cual sin duda será una garantía absoluta.

Sin duda este será uno de los After Show Party que dará que hablar a nivel mundial, juntando a su Surprise Guest Dj, talentos de México, Guatemala, Costa Rica y Colombia y contando además con la presencia de Hawk XO y Henny XO entre muchas otras sorpresas e invitados especiales.

No cabe duda que esa noche será un logro más para Ragga y Zero Gravity que en conjunto han ido creciendo, trayendo propuestas únicas como esta a Ciudad de México.

Los boletos del After Show Party del concierto de The Weeknd en Ciudad de México ya se encuentran a la venta en la página web: www.thehivetickets.rocks

