Adriana Azuara experta en belleza y bienestar, brinda tips para lucir una piel impecable durante el otoño

Adriana Azura brinda importantes tips para incluir en la rutina de skincare diaria y mantener durante la transición de temporada una piel tersa y saludable. Adriana Azuara es experta en el cuidado de la piel y creadora de la marca de belleza Premium AgaveSpa, más de 19 años abalan su trayectoria en el mundo del bienestar y la belleza

La piel siempre está expuesta a cambios de clima, lo que provoca que sea muy sensible a las pequeñas variaciones de temperatura del día a día. Los cambios de temporada, el sol, lluvia e incluso la contaminación son algunos factores que suelen afectar el estado de la piel y que trae nuevas necesidades para su cuidado, particularmente en el rostro.

«El clima veraniego le proporciona a la piel humedad y por ende mayor hidratación, esto ayuda a crear una barrera protectora que cuando llega el otoño, a causa de los días fríos se pierde, causando que la piel sufra deshidratación y resequedad. Durante esa transición es tiempo de ajustar la rutina diaria de belleza y darle a la piel un boost extra de hidratación con productos que de preferencia contengan antioxidantes, ácido hialurónico e ingredientes naturales», dice Adriana Azuara quien cuenta con más de 19 años de experiencia en el cuidado de la piel y es creadora de la marca de belleza AgaveSpa.

Aquí algunos consejos para las rutinas de skincare durante el otoño que brinda la experta en cuidado de la piel:

1. Limpieza con geles exclusivos para la piel

El rostro agradecerá que durante estos meses se limpie con movimientos suaves y de forma cuidadosa. Procurar lavarse la cara máximo dos veces al día para prevenir resequedad o debilitar la barrera de la piel. Para la limpieza facial es importante elegir productos en gel que ayuden a limpiar la piel y a remover bien las impurezas sin ser abrasivos.

Una opción para limpiar el rostro es el Gel limpiador facial de AgaveSpa, gracias al Fitocomplejo regenerador del agave elimina impurezas, nutre, regenera y humecta suavemente, está elaborado con ingredientes naturales.

2. Agregar un tónico a la rutina diaria

Para ayudar a la piel a recuperarse del daño causado por el clima del verano y los días en el mar y el sol, es importante agregar a la rutina de skincare un tónico. El tónico facial es un líquido que se aplica en el rostro después de limpiarlo, para recuperar el pH natural de la piel y ayudar a mantenerla hidratada. Además, también ayuda a minimizar la aparición de poros, lo que, aunque no es milagroso, es bastante útil en la lucha contra los puntos negros y espinillas. Este producto actúa como un limpiador adicional, eliminando la suciedad, el maquillaje y el exceso de aceite que el limpiador regular no puede eliminar.

Una opción para este paso es el tónico facial de agavespa que gracias a que contiene caña de azúcar ayuda a retener el agua en la piel deshidratada, balancea los niveles de PH, remueve el exceso de grasas, aclara y unifica el tono de la piel, reduce el tamaño de los poros, el enrojecimiento y la irritación.

3. Hidratar constantemente la piel

Cualquiera que sea su tipo de piel y las necesidades especiales que tengan, se debe hidratar todos los días el rostro para no sufrir las consecuencias del clima otoñal. Cambiar el gel hidratante de verano por una crema facial con más textura e hidratación o incluso por un aceite de uso diario.

Una opción para mantener la piel hidratada es la crema facial de agave y tepezcohuite, dentro de sus ingredientes se encuentran el ácido hialurónico y el tepezcohuite, ingrediente considerado por las culturas ancestrales como el árbol que da a la piel la eterna juventud.

4. Exfoliar la piel moderadamente

En esta época del año se debe tener mucho cuidado con la exfoliación. Una o dos veces por mes es suficiente para destapar los poros, quitar células muertas y darle brillo a la piel después del verano. Además, se debe frotar suavemente la piel para evitar irritaciones, molestias o hiperpigmentación.

Una opción para exfoliación suave es el exfoliante facial agave y tuna de agavespa ya que gracias a sus ingredientes naturales deja la piel pura y brillante.

5. Uso de mascarillas para hidratación profunda y lozanía en la piel

Una vez a la semana consentir la piel con una mascarilla para recuperar hidratación y darle más luminosidad al rostro. Buscar opciones con ingredientes de origen natural que ayuden a limpiar y regenerar a profundidad.

Una gran opción es la mascarilla pro agave de agavespa, una mascarilla de una sola pieza, impregnada con altos concentrados de probióticos activos que actúan de manera inmediata, hecha de biocelulosa (la nata del coco natural) que permite que los activos se preserven y actúen en la piel de forma natural.

6. Poner especial atención al contorno de los ojos

Cuidar con más dedicación esta zona del rostro es importante durante el otoño, ya que la piel de los parpados es 10 veces más delgada que la del rostro. Aplicar cremas altamente hidratantes ayuda a evitar arrugas, líneas de expresión y deshidratación por el frío.

Una opción que se puede utilizar es el contorno de ojos de agavespa, ya que está desarrollado mediante ingeniería molecular, para actuar a profundidad, prevenir la aparición de arrugas y la disminución de las ya existentes.

7. La cereza del pastel «el protector solar»

En otoño el alcance de los rayos del sol no es tan potente como en primavera o verano, pero esto no significa que los rayos UVA, UVB y la luz azul se hayan ido, por ello se debe usar protector solar todos los días del año sin excepción, con más razón en esta época del año en la que los días nublados pueden hacer creer que la piel no corre peligro y se usan más las luces en espacios interiores.

Una opción para proteger la piel es el bloqueador facial solar con tinte +50 FPS de agavespa, su tecnología brinda una protección completa, unifica el tono de la piel gracias a sus pigmentos de color y añade una capa protectora adicional apoyando los mecanismos de reparación del ADN propios del organismo. Su fórmula está diseñada para proteger la piel de los rayos UVB, UVA y LA (luz azul).

Sin lugar a duda los consejos que Adriana Azuara, experta en el cuidado de la piel brinda, ayudarán a lucir una piel súper hidratada y suave en temporada de otoño y a la vez preparar la piel para las bajas temperaturas y la resequedad del invierno.

Puntos de venta AgaveSpa y RR.SS.:

https://www.agavespa.mx/

Balmoria (Orizaba 101, Roma Norte), Producto Exclusivo de los salones Centurión De American Express. Hard Rock Cancún y Riviera Maya Spa, Rosewood, Mayakoba y Misión del Sol Cuernavaca, entre otros.

Redes sociales: FB @AgaveSPA «IG @agavespamx» Twitter @AgaveSpaMx

