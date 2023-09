La marca Hyatt Regency expande su presencia con su primer hotel en Panamá

/COMUNICAE/

Se espera que Hyatt Regency Panama City abra sus puertas en el verano de 2024, creciendo la marca Hyatt en un mercado de viajes de negocios y de placer muy activo

Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H), en colaboración con Hotel Properties of Panama Inc., anunció sus planes de expandir la marca Hyatt Regency en la región de América Latina y el Caribe con la apertura de Hyatt Regency Panama City, prevista para el verano de 2024. Hyatt Regency Panama City será el primer hotel Hyatt Regency en la ciudad de Panamá y el cuarto hotel Hyatt en Panamá. Con una ubicación perfecta para viajeros de negocios y de placer, el hotel estará situado en el corazón del distrito de negocios de Ciudad de Panamá, a menos de 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Tocumen, cerca del centro comercial Multiplaza y del nuevo Centro de Convenciones Amador.

Hyatt Regency Panama City ofrecerá 382 habitaciones y suites distribuidas en dos torres, una alberca, variedad de restaurantes y 20,000 pies cuadrados de espacio para reuniones y eventos, que incluyen dos salones de baile, una terraza exterior para eventos y un salón de transmisión Hyatt Regency, que permitirá a los huéspedes la opción de asistir a una conferencia en vivo de forma híbrida. La conveniente ubicación del hotel en la capital panameña ofrecerá fácil acceso al transporte público y a las atracciones de la zona, como cines, restaurantes, tiendas, actividades recreativas, etc. Además, el hotel se encuentra a poca distancia en coche del centro de la ciudad, de las costas del Pacífico, del Caribe y de las atracciones locales, como el Canal de Panamá, el Casco Viejo y la nueva terminal de cruceros Fuerte Amador.

Se espera que Hyatt Regency Panama City abra sus puertas justo a tiempo para la temporada de verano de 2024, tras una renovación multimillonaria. Este hotel marcará otro hito en la estrategia de crecimiento sostenido de la marca Hyatt en la región de América Latina y el Caribe.

«Hemos visto una fuerte demanda de viajes a Centroamérica, especialmente por parte de huéspedes, miembros de World of Hyatt y clientes que buscan unas relajantes vacaciones de placer y nuevas y emocionantes opciones para reuniones, eventos y viajes de negocios», dijo Camilo Bolaños, vicepresidente senior de Desarrollo de Hyatt para América Latina y el Caribe. «La marca Hyatt Regency fue creada pensando en las necesidades de los huéspedes, teniendo en cuenta cada detalle y elemento de diseño. Hyatt Regency Panama City ofrecerá a los viajeros la oportunidad de explorar un destino urbano con profundas raíces históricas, al mismo tiempo que les proporcionará los recursos y el servicio excepcional que necesitan para disfrutar de una experiencia de hospedaje ideal».

«Estamos encantados de colaborar con Hyatt para debutar la marca Hyatt Regency en el corazón de la ciudad de Panamá», dijo Simon Hafeitz, presidente y director de Hotel Properties of Panama Inc. «Tras una renovación multimillonaria, Hyatt Regency Panama City ofrecerá una experiencia inigualable adaptada a las necesidades de los viajeros de negocios y de placer, con habitaciones multifuncionales, amenidades y un diseño sofisticado».

Tras la apertura prevista del hotel en el verano de 2024, los miembros de World of Hyatt tendrán la oportunidad de experimentar la rica historia de la ciudad de Panamá y de ganar puntos por sus estancias para utilizarlos en noches gratis, comidas, experiencias wellness y mucho más.

Para obtener más información sobre la marca Hyatt Regency, se puede visitar www.hyatt.com/brands/hyatt-regency

El término «Hyatt» se utiliza en este comunicado para referirse a Hyatt Hotels Corporation y/o a una o más de sus afiliadas.

Acerca de Hyatt Regency

La marca Hyatt Regency se enorgullece de hacer que los viajes sean libres de estrés y llenos de éxito. Más de 230 propiedades Hyatt Regency, convenientemente ubicadas en zonas urbanas y turísticas de más de 45 países de todo el mundo, son el lugar de encuentro ideal para cualquier ocasión, desde eficientes reuniones de negocios personalizadas de alto nivel hasta revitalizantes vacaciones familiares. La marca ofrece entornos sin estrés para reuniones fluidas y un servicio empático que anticipa las necesidades de los huéspedes. Diseñados para la productividad y la tranquilidad, los hoteles y resorts Hyatt Regency ofrecen una amplia gama de servicios y comodidades, que incluyen espacios para trabajar, relacionarse o relajarse; experiencias culinarias notables; formas de colaborar equipadas con tecnología, planificadores de reuniones y eventos expertos que pueden encargarse de todos los detalles. Para obtener más información, se puede visitar hyattregency.com. Siga @HyattRegency en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter y se pueden etiquetar fotos con el hashtag #HyattRegency.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa hotelera global líder que se guía por su propósito: cuidar de las personas para que puedan ser las mejores. A partir del 30 de junio de 2023, la cartera de la Compañía incluía más de 1250 hoteles y propiedades todo incluido en 76 países de seis continentes. La oferta de la Compañía incluye marcas en la Timeless Colection que incluyen Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios y UrCove; Boundless Collection que incluye Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels, Hyatt Centric® y Caption by Hyatt®; Independent Collection que incluye The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt® y JdV by Hyatt®, Inclusive Collection que incluye Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas. Las subsidiarias de la Compañía operan el programa de lealtad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith™, Unlimited Vacation Club®, Amstar DMC destination management services y Trisept Solutions® technology services. Para obtener más información, se puede visitar www.hyatt.com

Acerca de World of Hyatt

World of Hyatt es el programa de lealtad de huéspedes galardonado de Hyatt que une las ubicaciones participantes en la Timeless Colection de Hyatt que incluye las marcas Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® y UrCove, Boundless Collection que incluye las marcas Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels, Hyatt Centric® y Caption by Hyatt®, Independent Collection que incluye las marcas The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt® y JdV by Hyatt® y Inclusive Collection que incluye las marcas Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas. Los miembros que reserven directamente a través de los canales de Hyatt pueden disfrutar de una atención personalizada y acceso a beneficios distintivos que incluyen Invitado de Honor, confirmaciones de habitaciones superiores al momento de la reserva, diversas ofertas de bienestar, llave digital y tarifas exclusivas para miembros. Con más de 36 millones de miembros, World of Hyatt ofrece una variedad de formas de ganar y canjear puntos por estadías en hoteles, servicios de restaurantes y spa, experiencias centradas en el bienestar a través de la plataforma FIND, así como los beneficios de las colaboraciones estratégicas de lealtad de Hyatt con American Airlines AAdvantage®, Small Luxury Hotels of the World™ y Lindblad Expeditions. Los viajeros pueden inscribirse gratis en www.hyatt.com, descargar la aplicación World of Hyatt para dispositivos Android e IOS y conectarse con World of Hyatt en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter.

