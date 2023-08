OPPO revela a los ganadores de los imagine IF Photography Awards 2023

/COMUNICAE/

Los premios se lanzaron en abril y desde entonces se recibieron más de 700.000 candidaturas desde 51 países

OPPO anunció a los ganadores de los imagine IF Photography Awards 2023. Quince fotógrafos fueron galardonados con los premios de oro, plata y bronce. Además de que se revelaron treinta y dos inspiradoras candidaturas que abarcan ocho categorías diferentes para inspirar la creatividad de los usuarios OPPO de todo el mundo.

Los premios de fotografía IF se lanzaron el 17 de abril y han recibido más de 700.000 candidaturas de 51 países y regiones. El concurso pretende inspirar a los usuarios de OPPO y a los fotógrafos que utilizan smartphones para que superen los límites convencionales asociados a la fotografía móvil y den rienda suelta a su imaginación para crear obras maestras memorables.

Quince ganadores de los premios de oro, plata y bronce

Gracias a la habilidad y talento excepcionales mostrados a lo largo del concurso, Ahei Huan es la ganadora definitiva del OPPO image IF Master of the Year (Gold Award). «Daughters of the Moon», la serie ganadora de la artista, fue seleccionada a través de un riguroso proceso supervisado por un distinguido jurado de renombre internacional.

«Daughters of the Moon» incluye una serie de retratos fotográficos que captan las características de las minorías Yi, mostrando la serenidad y positividad de las mujeres Yi y su moda y estilo de vida étnicos.

«Lo primero que me llama la atención de este trabajo es su profesionalismo», afirma Alec Soth, reputado artista de la fotografía contemporánea y miembro de Magnum Photos. «Estas imágenes están elaboradas con precisión y gran sensibilidad».

Como ganador del Gold Award, Ahei Huan recibirá un premio de 160,000 RMB, un set de productos flagship de OPPO para 2023 que incluye un smartphone, audífonos, smartwatch y tablet, además de que será invitado a participar en el Hasselblad Image Training Camp y firmado como Fotógrafo OPPO del Año.

OPPO se ha comprometido a ofrecer innovaciones en tecnología de imagen para smartphones que permitan a todo el mundo crear obras maestras atemporales. Su dispositivo flagship más reciente, OPPO Find X6 Pro, ha cosechado considerables elogios entre los fotógrafos profesionales y los entusiastas de la fotografía desde su lanzamiento a principios de este año. Por si fuera poco, más del 80% de las fotografías premiadas se tomaron con este excepcional dispositivo.

Más allá del Find X6 Pro, la precisa reproducción de luces y sombras de otros smartphones OPPO confiere a las imágenes un aspecto inconfundible e impactante. Los cuatro ganadores del premio de plata han sabido aprovechar esta capacidad para infundir arte e imaginación en sus obras. Cada uno de ellos recibirá un premio de 60,000 RMB y un OPPO Find X6 Pro, además de oportunidades de formación y exposición internacional.

Además, diez fotógrafos de China y Bangladesh fueron galardonados con los premios de bronce OPPO. Sus trabajos creativos incluyen retratos, arquitectura, paisajes, naturaleza magnífica y mucho más. Todos ellos muestran un contraste de color inspirador, composición cromática fuerte y expresiones únicas de emoción. Cada ganador del premio de bronce recibirá un premio de 20,000 RMB y un OPPO Find X6 Pro, así como oportunidades de formación y exposición.

Además de los premios de oro, plata y bronce, OPPO también ha presentado un total de treinta y dos obras creativas en ocho categorías, entre las que se incluyen The Distant View, Portrait, Night Scenery, Colors, Landscape, The Taste of Memories, Light & Shadow y Chapters of a Life. Puedes visitar el sitio web oficial de los premios de fotografía OPPO imagine IF para ver todas las obras inspiradoras: https://imagine-if.oppo.com/en/.

Al ser socio de Paris Photo, la mayor feria internacional de arte, OPPO llevará algunas de las obras fotográficas ganadoras de los OPPO imagine IF Photography Awards 2023 a la exposición para celebrarlas y reconocerlas junto con el público mundial.

