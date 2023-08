Papora revoluciona la educación del inglés: anuncia clases en vivo ilimitadas con profesores nativos

/COMUNICAE/

Papora revoluciona la enseñanza de inglés con clases en grupo en vivo impartidas por profesores nativos, tarifa mensual única para acceso ilimitado, enfoque en situaciones reales y flexibilidad horaria. Aprendizaje interactivo, grupos pequeños, complemento autodidacta. innovador y efectivo

Papora revoluciona y anuncia sus clases de inglés ilimitadas por un pago único mensualmente, las clases son en grupo e impartidas por profesores nativos en vivo y en línea.

Papora ha dado un paso audaz para introducir una nueva forma de enseñanza en su sistema: clases de inglés en vivo y en grupo con profesores nativos, diseñadas para llevar la experiencia de aprendizaje del inglés a nuevas alturas y garantizar resultados tangibles.

Lo que hace que esta nueva etapa de Papora sea única, es su compromiso con la excelencia educativa. Dirigida por profesores nativos altamente cualificados que quieren enseñar el idioma desde situaciones reales y desde el habla.

Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes la oportunidad de sumergirse en un entorno educativo interactivo y dinámico que optimiza su progreso y confianza en el inglés.

«Papora es más barato y efectivo que otras plataformas, una escuela de inglés, o un profesor privado», comentó Jake Stainer, fundador de Papora tras el emocionante anuncio.

Sin límites: clases ilimitadas mensualmente y flexibilidad de horarios

Una característica distintiva de este nuevo enfoque de Papora es la oferta de clases ilimitadas por una tarifa única mensual con su Plan Profesional.

Esto permite a los estudiantes acceder a una cantidad ilimitada de clases en grupo, lo que les brinda la libertad de sumergirse en el aprendizaje del inglés sin restricciones.

Lo mejor de esto es que tienen la oportunidad de aprender a su propio ritmo porque los horarios son flexibles y pensados para que puedan tomar clase de inglés desde la comodidad de su hogar o desde cualquier parte del mundo, ya sea México, EEUU, Colombia, Argentina o Chile.

«Sumérgete en un entorno educativo dinámico»

Las clases en grupo de Papora buscan proporcionar a los estudiantes un entorno educativo interactivo y dinámico que optimice su progreso y confianza en el idioma.

Utilizan todo tipo de recursos multimedia y dinámicos con la intención de involucrar y motivar a los estudiantes haciendo que el aprendizaje sea una experiencia gratificante y efectiva.

Con estas clases Papora se compromete con brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para alcanzar sus objetivos lingüísticos y comunicativos, mientras experimentan una inmersión completa en la cultura y el idioma inglés de la mano de nativos.

Aprender con grupos pequeños y enfocados

En cada clase son admitidos solo 6 estudiantes con el fin de que tanto la charla como las explicaciones del profesor se mantengan dentro de un mismo objetivo, dándole el mismo nivel de atención a cada uno de los alumnos que hay en la clase y que están interesados en aprender el idioma.

El punto de esto es el enfoque, que tanto los alumnos como el profesor puedan mantenerse en la misma línea y compartir sus ideas, conversar y explorar sus dudas sin que se pierda el foco entre un grupo muy grande de estudiantes.

Aprendizaje inmersivo con situaciones de la vida real

A diferencia de otras escuelas que tienen sistemas más tradicionales y rectos, Papora siempre se ha caracterizado por enseñar desde situaciones con las que se puede topar en cualquier momento de la vida, y esta no es la excepción.

Las innovadoras clases en grupo de Papora están cuidadosamente diseñadas para proporcionar contenido práctico y utilizable en la vida diaria.

Es un aprendizaje inmersivo que viene directamente de profesores nativos que conocen a la perfección el idioma, el slang y que están preparados, con años de experiencia, para responder todas las preguntas.

Más que clases: el curso autodidacta el mejor complemento

Este emocionante avance de Papora no solo brinda clases en grupo de alta calidad, sino que también se sincroniza perfectamente con las ya confiables lecciones del curso autodidacta.

La sinergia entre estos dos enfoques crea un proceso de aprendizaje integral y continuo, asegurando que se mantenga un progreso constante y una práctica efectiva.

Todo esto está preparado para mantener al estudiante inmerso en el inglés, este combo completo es la clave para lograr los objetivos en el idioma.

Papora ha dado un giro audaz en el juego de aprender inglés online al presentar sus clases en grupos con nativos y sin limitaciones. Han sabido dar el siguiente paso y sus estudiantes lo han tomado de la mejor forma.

«He estado asistiendo a clases durante esta semana y me ha servido demasiado, ya que los maestros son muy pacientes y tienen una excelente didáctica. Todos los que he conocido muestran una buena actitud que genera confianza en el alumno. Así que me han motivado para atreverme a hablar sin temor a equivocarme», comentó uno de los estudiantes de la plataforma que ya ha probado el nuevo sistema.

Esta innovadora propuesta, impulsada por su compromiso y la excelencia educativa de siempre, redefine la forma en que se aprende y se domina el inglés con la plataforma.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae