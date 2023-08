El catálogo de contenido independiente CINDIE llega a Roku

/COMUNICAE/

El canal de cine independiente CINDIE está disponible en Roku en Latinoamérica y en Brasil

Roku anunció la emocionante integración de CINDIE a la plataforma, disponible para suscripción con Roku Pay. Usuarios de Roku ahora tendrán acceso al catálogo de contenidos independientes más amplio en América Latina, gracias a esta nueva alianza.

«Esta alianza llena de orgullo», dijo Maurice Van Sabben, CEO de DMD, empresa madre de CINDIE. «Sabemos que Roku es un gigante en entretenimiento en la región, y ahora CINDIE estará al alcance de millones de personas, quienes podrán disfrutar su oferta única y exclusiva en América Latina».

«CINDIE es un socio maravilloso, felices de trabajar con él en América Latina», dijo Adriana Naves, Directora, Distribución de Contenido, LATAM. «Dar la bienvenida a CINDIE a la plataforma significa que continuamos sirviendo a la audiencia con una amplia gama de entretenimiento que realmente disfrutarán».

CINDIE ofrece más de 800 horas de cine y televisión independiente de todo el mundo. Dentro del catálogo sobresalen películas ganadoras del Oscar y de los mayores festivales mundiales, como Parásitos (ganadora al Oscar como Mejor Película en 2019), Carol (nominada a 6 premios Oscar en 2015), Searching for SugarMan (ganadora al Oscar como Mejor Documental en 2012), Good Night and Good Luck (2005) y muchas más. También se pueden encontrar series independientes curadas por Walter Presents, entre ellas 1864, El Adúltero y Kepler(s); y de Viaplay Select, como Fenris, Wallander, Who Shot Otto Mueller, y más.

La plataforma incluye títulos con estrellas consolidadas y emergentes, como Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Anthony Hopkins, Cate Blanchett, Keanu Reeves, Olivia Coleman y Robin Williams, entre otros. También ofrece trabajos de directores como Michael Haneke, Nur Bilge Ceylan, Louis Garrel, Atom Egoyan, Noah Baumbach, Marco Bellocchio, etc.

Con este acuerdo, DMD reafirma su misión de ser el mayor distribuidor de contenido internacional e independiente en América Latina.

CINDIE está disponible en todos los dispositivos Roku y modelos de Roku TV con el sistema operativo simple e intuitivo de Roku.

Acerca de DMD

DMD es un distribuidor multi-plataforma de VOD y TV en América Latina, brindando lo mejor en cine y TV independiente para audiencias en todas las ventanas. Su servicio SVOD de cine y TV independiente CINDIE cura lo mejor en cine y TV para mentes independientes, y está disponible en plataformas de cable y OTT en toda la región, incluyendo Roku, Cablevisión, MVS Hub, televisores Samsung y VIDAA, Huawei Video, Claro Brasil, y muchas otras, así como en cindie.com. DMD ha distribuido varios títulos galardonados, incluyendo Parasite, Portrait of a Lady on Fire, Ashfall, Searching for Sugar Man, y Carol; así como series internacionales de la mejor calidad, como Fenris, Who Shot Otto Mueller, Wallander, etc.

Acerca de Roku

Roku fue el pionero del streaming en la televisión. Conecta a los usuarios con el contenido que aman, permitimos a los distribuidores de contenido crear y monetizar grandes audiencias, y brindamos a los anunciantes capacidades únicas para atraer a los consumidores. Los modelos de Roku TV™ y los reproductores de streaming de la marca Roku están disponibles en varios países del mundo a través de ventas minoristas directas y/o acuerdos de licencia con marcas OEM de televisores. Los televisores de la marca Roku y los productos Roku Smart Home se venden exclusivamente en los Estados Unidos. Roku también opera The Roku Channel, el hogar de entretenimiento gratuito y premium con acceso exclusivo a Roku Originals. The Roku Channel está disponible en los Estados Unidos, Canadá, México y el Reino Unido. Roku tiene su sede en San José, California, EE. UU.

