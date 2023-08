Se inaugura en Brasil un innovador complejo inmobiliario dedicado al surf

/COMUNICAE/

Se trata del Boa Vista Village Residencial que cuenta con la tecnología PerfectSwell Surf Pool desarrollado por la compañía American Wave Machines

JHSF, propietarios de la marca de lujo Fasano™, llevaron la misma elegancia clásica a una fiesta en la piscina como ninguna otra en la Gran Inauguración del Boa Vista Village en Brasil. El desarrollo residencial, anclado por una piscina de surf PerfectSwell® de seis acres, estrenó las olas y las instalaciones ante una multitud de invitados, residentes y celebridades. El complejo, situado en el campo a sesenta minutos de São Paulo, cuenta con condominios frente a la playa, un spa internacional, una tienda, un club y un resort de playa, todo ello alrededor de una piscina de surf PerfectSwell®.

El mismo día de la fiesta, la prueba del World Championship Tour de la WSL en Río de Janeiro entró en receso a la espera de que el océano trajera olas. Aprovechando la oportunidad, la JHSF transportó a los medallistas de oro olímpicos Italo Ferreira, Carissa Moore y otros profesionales en un avión privado para que exhibieran su talento en las olas ante un público entusiasmado. Después de la sesión, Carissa declaró: «ha sido una locura, muy divertido, sinceramente ha superado mis expectativas. No he dejado de sonreír, y probablemente no lo haga hasta mañana». Italo Ferreira aprecia el potencial de entrenamiento, «para los que surfean en alto rendimiento esto es muy positivo, podemos probar varios equipos y tablas diferentes en poco tiempo».

Los asistentes a la gran inauguración de Boa Vista ven a los atletas de la WSL surfear en PerfectSwell

«En PerfectSwell® Boa Vista conseguimos atender a todo el mundo, desde principiantes hasta campeones de surf que siempre piden venir a entrenar a Boa Vista», dijo Eduardo Grinberg, Director de Operaciones y Jefe de Olas de la JHSF. «Las olas PerfectSwell® son de verdad. Todo lo que ocurre en la naturaleza, ocurre en PerfectSwell®».

«Ha sido gratificante trabajar con el equipo técnico de JHSF», dijo Miquel Lázaro, Ingeniero Jefe de AWM. «Hemos conseguido un resultado asombroso y estamos deseando trabajar con JHSF tanto en aspectos creativos como técnicos para seguir creando los mejores y más bellos lugares de surf del mundo».

American Wave Machines está colaborando con JHSF en otro proyecto de desarrollo en la ciudad de São Paulo, llamado São Paulo Surf Club, que cuenta con PerfectSwell®.

Sobre American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. es el inventor y desarrollador de la tecnología de olas PerfectSwell® y SurfStream®. AWM desarrolla instalaciones de surf de categoría mundial con una rentabilidad probada y surfistas entusiasmados. PerfectSwell® y SurfStream® son únicas en el mercado y están protegidas por más de 50 patentes en todo el mundo. Desde 2007, más de 4.000.000 de sesiones de surf se han disfrutado en las instalaciones de American Wave Machines en todo el mundo.

https://www.americanwavemachines.com/

Sobre JHSF

JHSF es un holding brasileño líder en el sector inmobiliario de renta alta en Brasil, dedicado a la promoción inmobiliaria, la venta al por menor de moda y centros comerciales, así como a la hostelería y la gastronomía.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae