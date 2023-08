El 66% de las parejas siente nervios por el clima: Bodas.com.mx

/COMUNICAE/

Las parejas en México planean su boda con 8 a 10 meses de anticipación, siendo, noviembre el mes favorito para casarse. Pero, una de las preocupaciones latentes del 66% de las parejas es el clima

Al organizar una boda las parejas deben tomar en cuenta diversos factores para tener un resultado exitoso. Así, además de identificar a los proveedores que requieren según sus necesidades, es imprescindible que tengan clara la fecha de la boda para asegurarse que el salón, jardín de eventos o lugar de boda elegido, esté disponible.

Para la fecha es importante tomar en cuenta el clima, ya que de no hacerlo, este podría tener repercusiones el día del enlace. Como referencia a una situación adversa en cuanto al clima, el país ha pasado por tres olas de calor, la última inició a principios de junio pasado, que han registrado temperaturas elevadas, sobre todo en algunos estados, que tienen en alerta a algunas regiones. Este tipo de fenómenos están fuera del alcance de las parejas, por ello, Bodas.com.mx, web de referencia en el sector nupcial perteneciente al grupo internacional The Knot Worldwide, analiza cuáles son las fechas más elegidas para casarse por los mexicanos, qué es lo que les preocupa durante la planificación y cómo pueden prevenir, en cierta medida, casarse en un clima que no les agrada.

Meses más populares para casarse

Según el Informe Global de Bodas 2023, el mes favorito de los mexicanos para casarse es noviembre (18%), a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos que prefiere octubre (20%), Canadá, agosto (20%) o España, septiembre (18%). La temperatura media en México para el mes de noviembre es de unos 22 ºC, un clima agradable e ideal para una boda, sin mucho calor y sin frío. Según el Reporte del Clima en México de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la temperatura media nacional en noviembre del 2022 fue de 19.1 °C. La máxima fue de 26.8 ºC y la mínima de 11.5 ºC.

Lugares de celebración

La elección del lugar para la boda es una de las primeras decisiones que suele tomar la pareja. En la selección influyen varios factores: el estilo de boda, el número de invitados, el costo o el clima. Así, los lugares más populares para casarse en México son los salones de banquetes (33%) y los jardines (30%), según el Informe Global de Bodas. A diferencia de otros países como Colombia donde se inclinan por las haciendas (34%) o Italia que opta por las villas (26%).

¿Qué causa preocupación a las parejas para el día de su boda?

Una boda conlleva una organización y planificación ardua por parte de la pareja. En ese proceso, se toman muchas decisiones, entre la elección del lugar y la fecha, proveedores, moda nupcial, invitados, banquete, etc. Todo esto puede causar estrés a la pareja, pues son muchas cosas en poco tiempo. Según el Informe Global de Bodas 2023, la organización de una boda en México dura entre 8 y 10 meses, por lo que requieren orden, compromiso y ayuda de expertos.

Aunado a ello, hay ciertos factores que estresan a las parejas. De acuerdo al Libro Blanco de las Bodas, el 14% de las parejas sintió estrés por la organización y hasta un 66% pasó nervios por el clima. Es un porcentaje alto, por lo que es uno de los primeros elementos que se analizan al planificar una boda, para no llevarse ninguna sorpresa. La recomendación de los expertos es contemplar un espacio versátil que pueda ofrecer alternativas en caso de, por ejemplo, lluvia. En el Directorio de Lugares de Boda se puede encontrar una gran variedad de salones, jardines, haciendas, hoteles, y viñedos, entre otros, en el que se puede filtrar por localidad, rango de precio por persona, número de invitados y tipo de comida. Esta diversidad permite a las parejas tener opciones para elegir según la temperatura que vaya a hacer el día de su boda y despreocuparse un poco más. Por ejemplo, si opta por un jardín se puede instalar una carpa o si es salón no importa qué tipo de clima haya esa fecha.

Calculadora de Clima

Y, como el clima es un factor crucial y de preocupación para las parejas, Bodas.com.mx, ofrece una herramienta útil para ellos, la Calculadora del Clima. Este instrumento recolecta información histórica de años anteriores para predecir el clima. Es sencilla y práctica. Solo hay que introducir la fecha de la boda, el país y la ciudad donde se llevará a cabo la celebración. Los resultados incluyen la temperatura prevista para el día de la boda, así como la mínima y la máxima. También se puede ver si el día será soleado, nublado o lluvioso. La herramienta incluso muestra datos relevantes, como la humedad, el viento y la previsión de la lluvia.

«La información proporcionada por esta herramienta sobre las previsiones meteorológicas para el día de su boda se basa en datos históricos, patrones meteorológicos y modelos de previsión. Si bien existe un esfuerzo por proporcionar información precisa y fiable, deben tener en cuenta que las condiciones meteorológicas son inherentemente impredecibles y pueden cambiar rápidamente Por lo tanto, no es posible garantizar la precisión o integridad de los datos presentados por esta herramienta. El uso de esta herramienta y cualquier confianza en la información proporcionada es bajo su propio riesgo».

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae