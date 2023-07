Desarrollan 79 participantes proyectos de Inteligencia Artificial Generativa en el hackathon de Wizeline

/COMUNICAE/

El equipo del primer lugar desarrolló una app para comercio electrónico. El objetivo fue explorar el potencial de la inteligencia artificial generativa. Los proyectos de los 20 equipos impactarán en ámbitos del e-commerce, seguridad y salud

Setenta y nueve personas originarias de Jalisco y otras partes de la República participaron en el primer Hackathon de inteligencia artificial generativa (IAG) que Wizeline llevó a cabo el 13 y 14 de julio para impulsar la innovación y explorar el potencial transformador de esta tecnología en el desarrollo de productos. El equipo The Magicians obtuvo el primer lugar con el desarrollo de una aplicación llamada M.A.G.I.A que busca automatizar la generación de descripciones de productos para optimizar procesos de comercio electrónico.

Wizeline, empresa proveedora de servicios digitales centrados en IA, contó con la participación de 20 equipos, quienes tuvieron la oportunidad de colaborar con los expertos en Data & AI de Wizeline y con los socios tecnológicos de la empresa, además de trabajar con la última tecnología de IA. Uno de los socios principales de Wizeline, Amazon Web Services (AWS), otorgó a los participantes la facilidad de utilizar su plataforma para desarrollar las soluciones, además de pláticas en las que se expusieron las tecnologías de AWS relacionadas con IA generativa.

Durante los dos días del evento todos los participantes trabajaron arduamente para lograr la aplicación tangible de la IA generativa en proyectos que lograran un beneficio a largo plazo para la sociedad. Después de una difícil deliberación, los siguientes equipos resultaron ganadores:

1° lugar: The Magicians, integrado por Juan Paulo Pérez Tejada Ladrón de Guevara, Juan José Barajas Ibarra, y Carlos Rafael Avina Vázquez. Este equipo desarrolló una aplicación llamada M.A.G.I.A que busca automatizar la generación de descripciones de productos. Con un mercado potencial de 5.9 trillones de dólares en ventas globales de e-commerce para 2023, el proyecto busca optimizar el proceso y aprovechar el crecimiento del sector.

2° lugar: Scambusters, integrado por Enrique Cuevas García, Marián Munguía, Víctor Maya y Luis Ángel Alba Alfaro. Este equipo creó Scam Detector, una app inteligente que escucha llamadas telefónicas y detecta posibles fraudes en tiempo real. Utilizando algoritmos avanzados de inteligencia artificial, la aplicación puede analizar e interpretar datos de audio para identificar patrones, palabras clave y características de voz asociadas con llamadas fraudulentas.

3° lugar: Heskil, integrado por Víctor David Daniel Torres Burciaga, Marco Antonio Reynoso Arana

Juan Sebastián Barrios García, Humberto Porras Pacheco y Nickolás Rodríguez Ochoa. Este equipo desarrolló dIAgnostica, un intérprete de diagnósticos médicos personalizados que mejora la comprensión de los pacientes y los empodera en su tratamiento. Esta herramienta genera contenido original y explica de manera fácil y personalizada los pasos del tratamiento, así como conceptos complejos.

Los ganadores recibieron un reconocimiento y premios en dólares americanos por parte de Bismarck Lepe, Fundador y CEO de Wizeline; Aníbal Abarca, Chief Technology Officer; Judith González, Chief Delivery Officer, y Haydé Martinez, Head of AI and Technology Program Lead for Data and AI.

«En Wizeline estamos comprometidos con la inversión en las comunidades en las que tenemos presencia. Creemos que, si bien el talento está distribuido uniformemente, las oportunidades y la experiencia no, es por eso que Wizeline Academy es clave para cumplir con nuestra promesa de ‘hacer las cosas bien, mientras hacemos el bien’, con una amplia oferta de meetups, bootcamps y hackathons que ahora integran un enfoque de inteligencia artificial. Con el uso de la IAG se está dando paso al comienzo de una nueva era tecnológica, la de la computación creativa y la experiencia humana aumentada. Estamos muy contentos y orgullosos de llevar a cabo este hackathon de IAG, de colaborar con la comunidad, los socios y los clientes para desarrollar nuevas ideas y soluciones nativas de IA», señaló Aníbal Abarca, CTO de Wizeline.

La inteligencia artificial generativa se ha convertido en una fuerza motriz en la industria tecnológica y está redefiniendo la forma en que se desarrollan y entregan los productos. De acuerdo con el informe de Mckinsey «El potencial económico de la IA generativa: la próxima frontera de la productividad» se proyecta que la IAG puede agregar el equivalente de $2.6 billones a $4.4 billones de dólares a la economía anualmente, gracias al tiempo que se ahorrará al momento de realizar tareas como crear contenido, acelerar procesos de prueba y codificación de TI, optimizar el diseño de productos, entre otras.

Es por ello que Wizeline seguirá impulsando este tipo de eventos para apoyar a los innovadores que buscan dar forma al futuro con soluciones basadas en inteligencia artificial generativa.

