ROSAS & NASH RD: "ahora será más fácil capacitarse con las últimas tendencias del crédito y cobro"

Para el mes de septiembre, la marca introducirá un nuevo sistema de formación basado en el modelo de organización exponencial de Salim Ismail, Michael Malone y Yuri Van Geest

ROSAS & NASH RD, reconocida empresa latinoamericana especializada en el desarrollo e instrumentación de programas de formación gerencial y capacitación técnica para la industria hispanohablante del crédito y la cobranza, introducirá a partir del mes de septiembre un nuevo sistema de formación basado en el modelo de organización exponencial de Salim Ismail, Michael Malone y Yuri Van Geest.

El objetivo de estas adecuaciones es el de adaptar el modelo de negocios de la empresa a la transformación digital, a los fines de masificar los servicios de enseñanza en un formato corto, dinámico y a muy bajos costos. Para tales fines, ROSAS NASH, prevé antes del cierre 2023 irrumpir en nuevos mercados y duplicar su presencia en aquellos países donde ya presta servicios.

Esta prestigiosa firma también destaca por sus servicios en materia de acompañamiento empresarial. Como empresa de consultoría, ROSAS & NASH apoya el crecimiento de las empresas por medio de: 1) la identificación de las necesidades actuales de la organización; 2) la selección de los indicadores de desempeño / Key Performance Indicator (KPI) a ser impactados; 3) el diseño de planes de formación que potencien las competencias requeridas; 4) el acompañamiento vía coaching y/o mentoring a los líderes de áreas para procurar que lo aprendido se aplique en sus actividades cotidianas; 5) la activación de jornadas de mejora continua que permitan superar cuellos de botella y mejorar procesos.

En la actualidad, su CEO, Enrique Rosas González, es considerado uno de los exponentes hispanohablantes de mayor influencia en la industria del crédito y cobro, con más de 1 millón de ejecutivos entrenados en 28 países, como: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

En el año 2018 y 2021 ROSAS & NASH fue galardonada con el Premio de Excelencia Empresarial más importante del mundo «The Bizz Awards» premio que otorga la reconocida organización norteamericana «Worldcob» con presencia en más de 130 países.

En el año 2021, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, reconoció a Enrique Rosas González como promotor y co-creador del primer Máster profesional de habla hispana en créditos, riesgos y recobro de impagados en el marco de la definición del programa rector mundial para la industria del crédito y la cobranza según resolución A8221-PUNESCO del 03 de septiembre del 2021.

En el año 2022, se constituye bajo el liderazgo de Enrique Rosas González y Pere Brachfield, CREDIT MANAGEMENT BUSINESS SCHOOL®, Escuela de Negocios especializada en créditos, riesgos y recobros de impagados, adscrita a ROSAS & NASH RD en República Dominicana y a BRACHFIELD CREDIT AND RISK CONSULTANT en Barcelona, España.

Recientemente la revista CIO View Magazine ha propuesto a Enrique Rosas González como una de la 10 personalidades más influyentes del mundo de la capacitación y el coaching (featured among Top 10 Most Influential People in Training & Coaching, 2023) tras superar el millón de ejecutivos entrenados en 28 países.

Desde sus inicios ROSAS & NASH ha trascendido sus fronteras naturales y continúa apoyando el crecimiento sostenido de miles de empresas que hacen vida en América y Europa, con más de 28 países alcanzados; 1.904 compañías asistidas; 8.214 actividades impartidas y 1.000.745 ejecutivos atendidos.

Con este nuevo sistema de formación, ROSAS NASH estima brindar acceso al más completo portafolio de formación y capacitación en crédito y cobranza, así como, a las últimas tendencias y mejores prácticas del sector por medio de cápsula formativas grabadas, de corta duración, a bajo costos y disponibles los 365 días del año.

