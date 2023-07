‘Champion what moves you’ ayuda a las personas a convertirse en un ‘campeón con propósito’

/COMUNICAE/

Champion what moves you, tiene la misión de promover un lienzo en el que cada Champion pueda plasmar su creatividad y propósito en diferentes áreas como el deporte, la música y las artes

Ser Champion es crear con propósito. Crear con propósito es inspirar activamente, traspasar límites, construir comunidades y promover la cultura. El trabajo de Champion se trata de dar a los creadores el espacio para que defiendan aquello en lo que creen.

Este 2023 se presenta Champion what moves you, en donde la misión es promover un lienzo en el que cada Champion pueda plasmar su creatividad y propósito en diferentes áreas como el deporte, la música y las artes. Champion what moves you tiene como propósito inspirar a los campeones a ir más allá de conseguir una victoria, los invita a crear un mejor mundo para los campeones del mañana conectando con una cultura joven.

En México, como parte de Champion what moves you, se cuenta con diferentes embajadores de marca que buscan seguir transmitiendo sus propósitos a las nuevas generaciones y crear una plataforma para defender todo aquello en lo que creen.

Keno Martell, lo que lo convierte en un Champion es su búsqueda por seguir transmitiendo e inspirar a nuevas generaciones para que se unan al deporte.

Pau López, siempre está en búsqueda de superar sus límites creyendo en sí misma, eso es parte de lo que la convierte en una Champion.

Orestes Gomez, un multi-instrumentista creador del proyecto de new jazz. Lo que le convierte en un Champion es su habilidad para describir y mezclar nuevos sonidos para inspirar a otros.

Michell Maciel, desde muy temprana edad descubrió su verdadera identidad. Ha refrescado el género urbano latinoamericano con su música y estilo. Lo que lo convierte en Champion es su búsqueda de seguir manteniéndose feliz y ser él mismo.

Javier Andrés, artista pop postmoderno, desde muy joven tuvo un amor por el arte y comenzó a transmitirlo a otros por medio de sus pinturas y el uso de colores, lo que le convierte en Champion es el legado que está dejando a las nuevas generaciones.

Lou, artista gráfica, que tiene como propósito demostrar que es una Champion con su trabajo en pintura minimalista, con el que se expresa a sí misma y da a conocer a otros su mundo.

Durante el resto del año se seguirán sumando campeones con propósitos que busquen dejar una huella en el mundo. Champion what moves you motiva a los campeones a ir más allá de conseguir una victoria, los invita a crear un mejor mundo para los campeones del mañana.

