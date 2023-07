El Empire State Building recibe el reconocimiento de Tripadvisor

/COMUNICAE/

Por segundo año consecutivo, Tripadvisor otorga el reconocimiento al Observatorio del Empire State Building como la atracción #1 en los Estados Unidos en los premios Travelers’ Choice Best of the Best 2023

El Empire State Building (ESB) anunció que logró el codiciado primer lugar en la lista de las principales atracciones en los Estados Unidos por segundo año consecutivo, y ocupó el quinto lugar a nivel mundial, en el premio Travelers’ Choice Best of the Best 2023 de Tripadvisor. Determinados por un año completo de opiniones de viajeros de Tripadvisor, estos premios reconocen lo mejor del turismo y destacan los lugares que ofrecen las experiencias más excepcionales.

El Empire State Building, un ícono cultural

«Sumérgete en la fascinante historia del Empire State Building a través de exhibiciones interactivas que dan vida a su historia». Se puede descubrir a los visionarios, los desafíos de construcción y el impacto cultural que han dado forma a este símbolo de la ciudad de Nueva York.

La experiencia culinaria de Ramsay brilla en el Empire State Building

Durante la visita, Ramsay mostró su experiencia culinaria en una cautivadora demostración de cocina celebrada en el Empire State Building. Los asistentes tuvieron la oportunidad de presenciar al maestro en acción, mientras creaba un especial Empire State Reuben en la terraza del piso 86.

Nueva Experiencia Starbucks RESERVE al amanecer

El Empire State Building, en colaboración con Starbucks Reserve, ha creado una experiencia única para aquellos que deseen agregar contemplar el amanecer desde el piso 86 del Empire State Building a su lista de deseos. Es una oportunidad excepcional en la que los visitantes realizan un recorrido por los tres pisos de Starbucks Reserve hasta llegar a la cima, comenzando su día con la mejor vista de Nueva York y una taza de café en la mano.

Iluminación del Orgullo

El 25 de junio, el Empire State Building da inicio al fin de semana del Orgullo con el actor, cantante, compositor y director Billy Porter y se ilumina con los colores de la bandera LGBTQ+ para celebrar el Mes del Orgullo. Esta iluminación marcará el comienzo de numerosas celebraciones, festivales y desfiles en la ciudad de Nueva York, abrazando la diversidad y el amor.

Jessica Sarah Parker visita el Empire State Building en el estreno de la nueva temporada de «And Just Like That»

La reconocida actriz Jessica Sarah Parker, famosa por su icónico papel como Carrie Bradshaw en la exitosa serie «Sex and the City», hizo una visita especial al Empire State Building para celebrar el estreno de la nueva temporada de «And Just Like That».

