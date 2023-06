eDriving ayuda a las flotas a reducir el impacto medioambiental con EcoDrive powered by Greater Than

/COMUNICAE/

Se trata de la nueva función EcoDrive powered by Greater Than de su aplicación de seguridad y sostenibilidad del conductor, Mentor

eDrivingSM, una empresa de Solera y proveedor líder mundial de soluciones digitales de gestión de riesgos de los conductores, ha anunciado la disponibilidad mundial de su función EcoDrive impulsada por Greater Than (GREAT:ST), un proveedor mundial de tecnología que convierte los datos de GPS en análisis y puntuaciones de gran impacto para los conductores. La integración de EcoDrive en la galardonada aplicación digital de seguridad del conductor MentorSM de eDriving permitirá a eDriving apoyar aún más a sus clientes globales en la consecución de sus objetivos de seguridad y sostenibilidad.

eDriving, que lleva más de 25 años revolucionando la gestión de riesgos de los conductores, es el socio de confianza elegido por muchas de las mayores flotas de ventas, servicios y reparto del mundo, y presta apoyo a más de dos millones de conductores en 125 países con soluciones digitales galardonadas de gestión de riesgos de los conductores. Su programa Mentor, basado en teléfonos inteligentes, identifica y corrige los hábitos de riesgo de los conductores mediante puntuación, formación, entrenamiento y ludificación, logrando una reducción de hasta el 89% en los comportamientos de riesgo de los conductores en 18 meses.

La integración de la tecnología basada en IA de Greater Than amplía la propuesta de valor de Mentor de una solución integral de seguridad del conductor a una solución holística de seguridad del conductor y sostenibilidad. La mejora opcional EcoDrive de Mentor permite a las organizaciones ayudar a los conductores a reducir sus emisiones de CO2 y el consumo de la batería del vehículo, al tiempo que garantiza su regreso seguro a casa cada día. Este paso estratégico eleva los beneficios de sostenibilidad de Mentor al permitir una reducción de las emisiones de carbono y del consumo de batería de los vehículos eléctricos de hasta un 20%.

«Estamos entusiasmados de ver que nuestros clientes están adoptando esta nueva oferta rápidamente. Nuestros clientes, comprometidos con la salud y la seguridad, están deseando responsabilizarse de su impacto climático y contribuir a las iniciativas ESG de sus organizaciones cuantificando e informando sobre sus esfuerzos de sostenibilidad», dijo Ed Dubens, CEO/Fundador de eDriving. «Al ayudar a los conductores de flotas a comprender el impacto en el medio ambiente, Mentor y EcoDrive pueden ayudarles a evolucionar hacia comportamientos más ecológicos».

EcoDrive de Mentor powered by Greater Than aprovecha la exclusiva tecnología pattern-AI de Greater Than formada desde 2004, utilizando datos de más de 106 países y 1.600 ciudades. Esta tecnología lleva a cabo un análisis de la conducción en tiempo real para calcular las emisiones de CO2 y el ahorro de consumo de batería por conductor individual después de cada viaje. Al proporcionar una medida uniforme del impacto medioambiental.

«Estamos muy contentos de ofrecer el análisis de IA para impulsar esta interesante función en Mentor de eDriving. Cada vez es más importante, e incluso obligatorio en algunos casos, que las empresas midan e informen sobre sus actividades ASG. Y también se trata de hacer lo correcto para el planeta», dijo Liselott Johansson, CEO de Greater Than.

