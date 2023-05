Threema, la aplicación suiza de mensajería instantánea segura, llega a México

/COMUNICAE/

Su versión empresarial, Threema Work, cuenta con más de dos millones de usuarios, repartidos entre 7.500 empresas, organismos públicos y organizaciones. Empresas mexicanas de los más variados sectores ya usan Threema Work para garantizar la seguridad de su comunicación empresarial interna

Threema, la empresa suiza desarrolladora de la mensajería instantánea segura más vendida del mundo, continúa su expansión, ampliando su cartera de clientes corporativos en México, mediante su solución Threema Work. Esta versión de su app de mensajería instantánea proporciona a las organizaciones un sistema de comunicación interna ágil, a la vez que seguro y confidencial, en particular durante tiempos de economía incierta y ante la importancia creciente que cobra la ciberseguridad. Threema Work es una alternativa segura para la comunicación interna tanto en empresas, como en organismos públicos, tales como administraciones públicas, partidos políticos, cuerpos policiales y de bomberos, o instituciones sanitarias. El inicio de las operaciones de Threema en México se traduce en una significativa cartera de clientes, en sectores tan dispares como educación, medios de comunicación, y automovilístico, donde una de las empresas líderes con miles de trabajadores ha decidido implantar Threema Work.

«La mensajería instantánea se ha convertido en una parte integral de la comunicación empresarial: simplifica la comunicación, mejora la colaboración, agiliza los flujos de trabajo y aumenta la productividad. Sin embargo, los servicios de mensajería instantánea usados actualmente en entornos empresariales no siempre son seguros, ya que muchos no ofrecen una garantía en cuanto a la seguridad y la privacidad en el ámbito empresarial; ni siquiera algunos de los que están específicamente diseñados para un uso profesional, ya que carecen incluso de elementos básicos para la protección de datos, como, p. ej., el cifrado de extremo a extremo», comenta Miguel Rodríguez, Chief Revenue Officer y miembro de la Mesa Directiva de Threema. Rodríguez enfatiza que «por otro lado, los servicios de chat destinados al uso personal no ofrecen las opciones de configuración necesarias para la comunicación empresarial. Muchos no cumplen con los requisitos para cumplir con las normativas vigentes».

Las empresas que confían en Threema Work manejan datos personales e información sensible, por lo que necesitan garantizar el blindaje de estos, especialmente en entornos laborales en los que los empleados no tienen un lugar de trabajo fijo.

Threema Work garantiza la protección de los datos y una integración sencilla en los sistemas existentes de comunicación corporativa.

Diseñada específicamente para el uso empresarial, Threema Work evita que los datos corporativos circulen por canales desprotegidos o privados y ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones RGDP y NIS2. La solución está respaldada por una tecnología de vanguardia que encripta de punto a punto todos los mensajes (texto, datos, PDF, fotos, etc.), metadatos, archivos, llamadas y vídeos. A su vez, permite crear listas de distribución, encuestas y conversaciones privadas confidenciales protegidas por un PIN, programar horas de interrupción automáticas, así como editar el formato de los textos (p. ej. en cursiva).

Threema Work cuenta con más de 2 millones de usuarios en 7 500 clientes institucionales, como p. ej., Gobierno, Policía y Ejército suizos, el Banco Central de Alemania, el Ayuntamiento de Fráncfort del Meno, el partido político Die Grünen (Los Verdes), el estado federal alemán Baden-Württemberg, la automovilística Mercedes-Benz Group, la Universidad Erasmus de Rotterdam, el grupo financiero Six, la energética RWE o la aerolínea Emirates.

https://threema.ch/es/work

Sobre Threema

Fundada en 2012, Threema es una empresa suiza que ofrece el servicio de mensajería instantáneo seguro más vendido del mundo. Más de 11 millones de usuarios en Europa y fuera de ella han depositado su confianza en Threema. Threema ha sido diseñada teniendo en cuenta la privacidad y la reducción de datos. Dos millones de usuarios, repartidos entre 7 500 empresas, organismos públicos, instituciones educativas y organizaciones, han optado por la solución empresarial Threema Work, con 2 millones de usuarios. Empresas de renombre, como Mercedes-Benz Group, SIX Group y TK Elevator, utilizan Threema Work como herramienta de mensajería interna.

Además, muchas pequeñas y medianas empresas e instituciones públicas (como el Ejército suizo, la ciudad de Fráncfort del Meno o la Universidad Erasmus de Rotterdam) utilizan Threema Work.

La firma se distingue por garantizar que sus usuarios puedan comunicarse sin tener que preocuparse por la privacidad y la seguridad. No están obligados a compartir ninguna información personal (p. ej. el número de teléfono o el correo electrónico); tampoco están obligados a dar acceso a su directorio telefónico. Las aplicaciones de Threema son de código abierto.

Threema no se financia con publicidad y no recopila datos de los usuarios. Threema se ha desarrollado teniendo en cuenta la protección de datos y la privacidad (Privacy by Design), por lo que solo se genera la mínima cantidad de metadatos. Las comunicaciones entre sus usuarios se encriptan de extremo a extremo, ofreciendo asimismo chats de grupo, llamadas de voz o de video.

Threema está hecho 100% en Suiza, aloja sus propios servidores en Suiza y no está sujeto al «CLOUD Act» estadounidense. A diferencia de otros servicios similares, cumple totalmente con las normas europeas para la protección de datos (RGPD).

Threema sale sistemáticamente ganadora en las comparaciones de aplicaciones de mensajería y ha recibido múltiples premios por su sólida seguridad, su incomparable protección de la privacidad y su facilidad de uso.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae