5 apps ideales para facilitar la organización de una boda

/COMUNICAE/

Planificar una boda conlleva tiempo y esfuerzo, por ello, para el 51% de las parejas, el tiempo más común de planificación de una boda va de los 6 meses a un año. Es así que, Bodas.com.mx analiza la forma en que las parejas buscan información para organizar su boda y las herramientas digitales que les ayudan con esta labor

Organizar una boda desde el inicio lleva tiempo y recursos que deben administrarse adecuadamente para lograr que la celebración sea tal como lo imagina la pareja que contraerá matrimonio. Afortunadamente, la tecnología es una gran aliada y, hoy en día, planear un enlace nupcial resulta mucho más sencillo. Por ello, Bodas.com.mx, web y app de referencia en el sector nupcial y que forma parte del grupo internacional The Knot Worldwide, analiza la forma en que las parejas buscan información para planear su boda y las herramientas digitales que les ayudan con esta labor.

Tiempo de planificación

Según el Libro Blanco de las Bodas publicado por Bodas.com.mx en colaboración con ESADE, Carles Torrecilla y Google, para el 51% de las parejas, el tiempo más común de planificación para una boda va de los 6 meses a un año, aunque el 30% organiza con seis meses o menos de anticipación. Así, las herramientas digitales se vuelven fundamentales para agilizar los tiempos y conseguir calidad en la búsqueda de una boda de ensueño.

Apps y plataformas digitales

Debido a que las labores diarias no pueden dejarse a un lado, a pesar de estar con la organización de la boda, las parejas necesitan mayor flexibilidad para lograr un resultado óptimo. Es por ello que muchas de ellas contratan un wedding planner para que les ayude durante todo el proceso. Pero, aunado a ello, las plataformas digitales fungen un papel esencial para conseguir mayor practicidad y dinamismo a la hora de planear un enlace.

Dichas plataformas, disponibles tanto en web como en apps compatibles con Android y iOS, cuentan con distintos recursos que recopilan una gran variedad de herramientas e información indispensable para las parejas. Esto puede ir desde un directorio de proveedores, catálogo de vestidos de novia, de invitadas y traje del novio hasta artículos e imágenes de inspiración. Según datos del Libro Blanco de las Bodas el 90% de las parejas busca información para su boda en internet y en las redes sociales, por eso, una app resulta interesante para aligerar el peso de la organización y dar orden. Es importante recalcar que el 61% de estas parejas buscan mayoritariamente proveedores y el 42% opiniones para saber si pueden fiarse de lo que encuentran.

El plus de la organización

Los preparativos de una boda necesitan dedicación, entonces el poder disponer de un directorio de proveedores para fotografía y video, catering, decoración floral, música, invitaciones, wedding planner, barra libre, lugares para boda, etc., además de un catálogo online donde poder consultar las últimas tendencias en vestidos de novia, trajes para el novio, ideas para decoración e información relevante sobre el sector nupcial, entre muchas otras, es ya un plus que las parejas aprecian.

Según el Libro Blanco de las Bodas, el 75% de las parejas tuvo dificultades para encontrar algún elemento de la boda. Lo que más les cuesta encontrar es al estilista (23.8%), el vestido de novia ideal (24.6%), el lugar de recepción (17.6%), el fotógrafo (16.9%), recuerdos de boda (11.3%) y la iglesia (11%).

Funcionalidad de una web/app de boda

Un portal cuya principal estrategia sea la de ayudar a las parejas a organizar su boda, con la colaboración de miles de empresas especializadas, que facilitan la gestión, con una serie de herramientas sencillas, hace que la fecha esperada para dar el ‘sí, acepto’ sea un sueño y no una pesadilla.

Por ello, webs como Bodas.com.mx, Wedshoots, Pinterest, Instagram y The Knot son ideales para inspirarse y ayudarse para la organización de una boda. Las parejas pueden acudir a ellas para encontrar todo lo relacionado con su enlace, consejos, imágenes inspiracionales, decoración, moda, tendencias, etc.

Bodas.com.mx es el portal de bodas líder en el mundo (también en su versión móvil), que ayuda a parejas a organizar su boda. Al registrarse, podrán crear y personalizar su página principal con una foto, retratos personales y la dirección de su locación. Con contenidos y herramientas de planificación, lugares para la boda, tendencias en moda nupcial o trámites legales, entre otros, se convierte en una opción viable para encontrar información fácilmente y en todo momento.

En Pinterest las parejas encuentran inspiración e ideas para celebrar su gran día con una diversidad de imágenes que pueden guardarse en tableros: tutoriales, centros de mesas, looks de novios, lugares de boda, etc. Al crear el tablero se introduce un nombre, una descripción y una categoría en específico para que sea más fácil acudir a él más tarde. Los pines son marcadores visuales que se crean para ser guardados y compartidos dentro de la plataforma para descubrir nuevas posibilidades de inspiración y de planificación para un proyecto, en este caso, una boda.

En Instagram hay cientos de cuentas que destacan por su originalidad, creatividad y contenido útil que ayuda a las parejas a tener una idea de todo lo que necesitan para planificar su celebración y de una forma muy visual.

Wedshoots es una aplicación que si bien no está destinada a la organización general del evento, si se concentra en una de sus partes, las fotografías. La idea de la app es reunir las fotos de boda para agrupar las imágenes del enlace en un solo sitio. Solo es necesario crear un álbum online y compartir el código con los invitados para que puedan participar. Las fotos se cargarán en tiempo real y, además de la posibilidad de verlas en todo momento, se pueden descargar fácilmente para construir recuerdos únicos.

The Knot es un marketplace líder de bodas que conecta a las parejas con profesionales de bodas locales y ofrece un conjunto integral de sitios web de boda personalizados, herramientas de planificación, invitaciones y servicios de registro para lograr una boda única. Desde 1996 ha sido la primera marca de planificación de bodas digital, para brindar a millones de parejas una gran experiencia. También disponible en su versión móvil para que las parejas se mantengan conectadas en todo momento y facilitar su organización y contacto con proveedores e invitados.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae