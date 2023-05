Médicos dicen que ciclos menstruales irregulares por hipotiroidismo aumentan riesgo de hígado graso

/COMUNICAE/

Identificar los síntomas de hipotiroidismo y llevar un tratamiento médico adecuado, disminuye el riesgo de presentar otras enfermedades ligadas al síndrome metabólico indicó el doctor Ernesto García Rubí, miembro de la Asociación Mexicana de Endocrinología

Los ciclos menstruales irregulares pueden ser una de las primeras señales de hipotiroidismo, además de que aumentan el riesgo de tener hígado graso no alcohólico, advirtieron los especialistas en endocrinología, Ernesto García Rubí, y en salud reproductiva, Víctor Marín Cantú.

Los estudios «Ciclos menstruales irregulares y prolongados vinculados a enfermedad de hígado graso no alcohólico» de la Universidad Sungkyunkwan, de Corea del Sur, indica que los períodos largos o irregulares en mujeres jóvenes están asociados con un mayor riesgo de enfermedad de hígado graso no alcohólico, mientras que «El efecto del hipotiroidismo en el hígado graso no alcohólico», señala que el hipotiroidismo puede predecir un grado leve de enfermedad de hígado graso no alcohólica (EHGNA), la cual es una acumulación excesiva de grasa en este órgano y puede evolucionar a cirrosis e incluso cáncer hepático, y aumenta el riesgo de padecer colesterol y triglicéridos elevados, colesterol HDL bajo y diabetes.

El hipotiroidismo es una alteración de la glándula tiroidea que hace más lento el metabolismo y afecta 10 veces más a mujeres que a hombres. Sus principales síntomas son fatiga, mayor sensibilidad al frío, estreñimiento, piel seca, aumento de peso, hinchazón, ronquera y debilidad muscular.

Cuando no se producen suficientes hormonas tiroideas, disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona, las hormonas sexuales femeninas, y esto puede llevar a menstruaciones irregulares, ciclos más largos o más cortos e incluso a la ausencia de menstruación. Además, llega a interferir con la ovulación, afectando la fertilidad, por lo que las mujeres con hipotiroidismo tienen más dificultades para concebir y mayor riesgo de aborto espontáneo.

«Cuando se retrasa la menstruación es una señal de alerta, cuando hay una ausencia de más de seis semanas sin que haya embarazo las mujeres deben acudir al médico porque pueden tener hipotiroidismo sin saberlo. En ocasiones pasan hasta diez años sin que se diagnostique y mientras tanto no logran un embarazo, tienen abortos espontáneos repetitivos, se les cae el cabello y suben de peso», precisó el ginecólogo especialista en salud reproductiva Víctor Marín.

El tratamiento combinado de liotironina, una forma sintética de la hormona tiroidea humana T3, es cuatro veces más potente y ayuda a regular el sistema cardiovascular, el buen funcionamiento del sistema nervioso, la temperatura corporal, el sistema óseo y los ciclos menstruales, entre otros, mencionó el doctor Ernesto García Rubí, miembro de la Asociación Mexicana de Endocrinología.

«Aproximadamente 10% de las mujeres en edad fértil tienen trastornos asociados a hipotiroidismo y solamente 2% están diagnosticadas. Se estima que hasta la mitad de las mujeres con hipotiroidismo 50% pueden presentar abortos, y está claro que los problemas de tiroides son causa frecuente de infertilidad», precisó el doctor García Rubí.

Es importante identificar estos síntomas del hipotiroidismo y acudir al médico, porque el tratamiento bajo supervisión de un profesional de la salud puede ayudar a regularizar la menstruación, mejorar la fertilidad y sus demás consecuencias. La dosis combinada de liotironina, se determina mediante pruebas de sangre periódicas para medir los niveles de hormona tiroidea en el cuerpo.

