Charles & Keith ofrece zapatos y bolsas que se adecúan a mamá

En este día de las madres, Charles & Keith ofrece zapatos y bolsas que se adecúan a cada estilo de mamá

Estilos para la mamá Classy

El acertado estilo que logra siempre un look que no pasa de moda, está en el ADN de una mamá Classy. Su secreto es crear un armario cápsula al que se agregan elementos elegantes y atemporales como nuestros mocasines Beaded Strap Loafers, que al llevarlos con jeans, sacos, vestidos y pantalones de vestir, estarán en temporada eternamente. Un elemento adicional que no falla en el repertorio clásico, son los tacones de punta Vita Square, slingback y con un tacón kitten que elevan cualquiera de sus outfits usuales ya sean en negro o amarillo, combinan a la perfección con sacos, faldas midi y pantalones de corte cigarette.

Estilos para la mamá Boho

Un espíritu romántico y desenfadado es la clave de este estilo. Las mamás Boho dominan el arte del effortless chic, añadiendo elementos de origen earthy y con un aire de nostalgia que recuerdan a una época previa. Nuestras sandalias y suecos Tabitha Leather Crossover y Tabitha Leather Platform Clogs son ideales para emular la vida bohemia y llevar durante la temporada estival; con sus altas y cómodas plataformas y los detalles de los remaches a los costados, se vuelven un accesorio imperdible para la comodidad y estilo de mamá.

Estilos para la mamá Color Core

Incorporar un toque de color puede ser algo atrevido, pero no para las mamás Color Core. Los accesorios son la manera ideal de coronar un buen outfit y por eso los bolsos Petra Asymmetrical Front Flap en rosa, la Kalinda Shoulder Bag en verde la Double Handle Hobo en magenta, son ideales para llevar el foco de atención en un nivel moderado o bien hacer un contraste ultra chic con un clash en cualquier outfit basado en el brillo del color. Así va el divertido juego de estilo para darle vida al elemental color de la mamá cool.

