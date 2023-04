Cotemar lidera lista LinkedIn Mejores Empresas 2023

Cotemar encabeza la lista de la cuarta edición de LinkedIn Mejores Empresas 2023, una clasificación de las 25 mejores compañías en México donde se impulsa la trayectoria profesional, este estudio es elaborado a partir de los datos exclusivos de la red social LinkedIn y considera distintos aspectos sobre la importancia que dan las empresas al desarrollo profesional de sus colaboradores

La lista LinkedIn Mejores Empresas es un referente anual para conocer las 25 mejores empresas de México en las cuales se puede avanzar profesionalmente. Para la elaboración de la lista se analizan factores como el desarrollo de las personas durante su carrera en la empresa y la adquisición de aptitudes mientras trabajan allí, así como que el número de despidos y la rotación de personal no superen el 10% anual de la plantilla.

Asimismo, la lista es útil para quienes buscan empleo, al proporcionar información como las habilidades con más demanda, las principales ubicaciones y otras claves sobre cada una de las 25 empresas consideradas. Por ejemplo, en el caso de Cotemar, entre las habilidades más valoradas para colaborar en la compañía se encuentran: sistemas de servicio al cliente, administración y razonamiento analítico.

Con la distinción adicional de que Cotemar es la primera y única empresa del sector energético en México que figura en la lista LinkedIn Mejores Empresas 2023, la empresa refrenda su compromiso con el desarrollo personal, bienestar y calidad de vida de los colaboradores.

Para consultar la lista lista LinkedIn Mejores Empresas 2023 dar clic aquí.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

Visitar la página web: www.cotemar.com.mx

