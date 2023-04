OPPO revela los imagine IF Photography Awards 2023: Beyond the Image, Beyond Imagination

Son uno de los mayores premios de fotografía móvil. Ofrecen a los ganadores la oportunidad de desarrollar y exhibir su talento. El jurado estará conformado por fotógrafos de renombre mundial como Alec Soth, Tang Hui, Tina Signesdottir Hult, Yin Chao y Wang Jianjun

OPPO, la empresa líder en tecnología lanzó oficialmente su IF Photography Awards 2023, un concurso de fotografía móvil que lleva las fronteras de la creatividad más allá de los límites de la imagen y las expresiones visuales.

La visión «Beyond the Image, Beyond Imagination» refleja el compromiso de OPPO por impulsar el progreso a través de la innovación tecnológica y encender la creatividad de los usuarios en todo el mundo. La tecnología de fotografía móvil profesional de OPPO está diseñada para impulsar la máxima estética e inspiración, ayudando a los usuarios amateur a crear obras maestras atemporales.

Los premios son una de las mayores recompensas en la industria y sirven como prueba del compromiso de OPPO por inspirar a los fotógrafos móviles. El OPPO imagine IF Master of the Year (Premio de Oro) incluye un premio de 160,000 CNY, participación en el Hasselblad Image Training Camp y la oportunidad de mostrar su trabajo en exhibiciones internacionales. También hay cuatro Premios de Plata (60,000 CNY) y diez Premios de Bronce OPPO (20,000 CNY) que ofrecen atractivas recompensas, así como oportunidades para desarrollar su talento y participar en exposiciones.

Además, hay cuatro Menciones Honoríficas en cada una de las ocho categorías. También se cuenta con los Partner Channel Awards y los Monthly Activity Award para incluir la mayor cantidad de obras inspiradoras.

Prestigiosos jueces de renombre mundial

OPPO ha reunido a un prestigioso panel compuesto por fotógrafos de renombre mundial que aportan al concurso diversas perspectivas y amplia experiencia.

Entre los distinguidos jueces se encuentra Alec Soth, uno de los fotógrafos contemporáneos más reconocidos del mundo y miembro de Magnum Photos. Pete Lau, vicepresidente Senior y Jefe de Producto de OPPO, quien aportará su valiosa visión al jurado. Tang Hui, uno de los mejores retratistas chinos y maestro de Hasselblad, quien con su experiencia dará una perspectiva única al proceso de evaluación. Tina Signesdottir Hult, fotógrafa de arte reconocida internacionalmente y Maestra de Hasselblad, quien formará parte del jurado con su ojo crítico. Wang Jianjun, uno de los mejores fotógrafos de paisajes y miembro de la Asociación de Fotógrafos Chinos, quien también brindará su experiencia al concurso. Yin Chao, uno de los mejores fotógrafos de moda chinos y embajador de Hasselblad, cuyas habilidades serán invaluables durante el proceso de evaluación y selección de las mejores fotografías.

Ocho categorías para explorar la expresión artística

El concurso cuenta con ocho categorías, entre las cuales se incluyen: Vista Lejana, Retrato, Escenas Nocturnas, Colores, Paisaje, El Sabor de los Recuerdos, Luz y Sombra, y Capítulos de Una Vida. Estas categorías tienen el objetivo de inspirar la creatividad de los usuarios de OPPO en todo el mundo.

Las inscripciones para los premios de fotografía OPPO imagine IF Photography Awards 2023 se realizarán a través del sitio web oficial de OPPO Imagine IF o de los canales asociados de 500px y estarán abiertas hasta las 00:00 horas (GMT) del 26 de julio de 2023.

Para más información, visitar el sitio web oficial de los premios de fotografía OPPO Imagine IF en https://imagine-if.oppo.com/en/.

Acerca de OPPO

OPPO es una marca líder mundial de dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, «Smiley Face», en 2008, OPPO ha estado en la búsqueda incansable de la sinergia perfecta de satisfacción estética y tecnología innovadora. Hoy, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes encabezados por las series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO también ofrece a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de Internet como OPPO Cloud y OPPO+. OPPO tiene presencia en más de 60 países y regiones, con más de 40,000 empleados dedicados a crear una vida mejor para los clientes de todo el mundo.

Fuente Comunicae