Cuentas promoverá un complejo de 360 viviendas

Una nueva generación de viviendas sostenibles patentadas, diseñadas para posibilitar el alquiler a un amplio sector del mercado que de otro modo no tendría acceso a ellas. Cuentas Casa amplía sus iniciativas de «Vida Sostenible» en Florida, con planes de crecimiento en todo Estados Unidos.

Cuentas, Inc. (Nasdaq:CUEN & CUENW) («Cuentas»), la Compañía que está creando todo un ecosistema financiero para una población global que no tiene acceso a alternativas financieras tradicionales, anunció hoy que se suma a su creciente cartera de bienes raíces asequibles, firmando un acuerdo de operación para desarrollar un complejo de 360 apartamentos cerca de Tampa, Florida, que se llamará «Arden By Cuentas Casa».

El proyecto será gestionado por Brooksville Development Partners, LLC, y se construirá en una parcela de 21,8 acres de tierra en Brooksville Florida, un suburbio de Tampa y un corto trayecto en coche de las playas de Clearwater. Cuentas invirtió inicialmente en la compra de la propiedad y es el accionista mayoritario del proyecto. Arden es el segundo proyecto de la iniciativa Cuentas Casa, cumpliendo con el objetivo de la gestión de la creación de bienes raíces asequibles que también es sostenible de bienes raíces, y la utilización de la creciente conjunto de herramientas financieras de la Compañía para hacer alquiler de viviendas a disposición de aquellos que previamente han quedado fuera del sistema. La promoción utilizará la tecnología de construcción puntera y patentada de Renco USA, con el sistema de construcción MCFR (Mineral Composite Fiber Reinforced) de Renco, que proporciona rentabilidad, reduce el tiempo de construcción y aporta beneficios sostenibles. En lugar de depender de la subvención del gobierno, la dirección se centra en combinar los beneficios de coste de las técnicas de construcción innovadoras y patentadas con las herramientas alternativas de gestión financiera y de crédito de la plataforma Cuentas para ofrecer un producto superior para alquiler a un precio inesperadamente asequible.

«No se trata sólo de construcción sostenible, se trata realmente de crear lo que llamamos ‘Vida Sostenible’», dijo Michael De Prado, Cofundador y Presidente de Cuentas Inc. «Estamos reinventando la noción de vivienda asequible y la independencia financiera en general al hacer posible alquilar de forma asequible con orgullo, sin depender de la intervención del gobierno.»

«Nuestro sistema financiero actual no está diseñado para servir a la afluencia de personas de buena voluntad y trabajadoras cuyo único objetivo es participar en el Sueño Americano», dijo Cuentas Co-Fundador y CEO, Arik Maimon. «Nuestro objetivo en Cuentas es empoderar a los sub-bancarizados y desatendidos, para darles opciones que nuestros antepasados tenían, y ayudarles a construir las vidas que ahora apreciamos.»

Cuentas trabajará en estrecha colaboración con el equipo de Arden Living en el proyecto. El Equipo ha completado la construcción de miles de apartamentos y es un promotor líder y respetado en el país. «Estamos ansiosos de seguir adelante con Cuentas Casa como socio y proveedor para el proyecto Arden at Brooksville», dijo Boris Tabak, Co-fideicomisario de Brooksville Development DE, LLC y Brooksville FL Partners, LLC. «Esperamos con interés trabajar con Cuentas en el proyecto y esperamos que muchos más proyectos en el futuro».

Cuentas cree que contar con una alternativa sostenible a la vivienda asequible tradicional, respaldada por el gobierno, proporcionará a un segmento clave de la población subbancarizada una alternativa significativa al proceso, a menudo humillante, de «solicitar» un trato especial. La dirección cree que adoptar un enfoque moderno, técnico y basado en el ciclo de vida para ofrecer oportunidades de alquiler y, en última instancia, de propiedad a un segmento de la población muy capaz pero económicamente marginado es, sencillamente, un buen negocio. «Hemos invertido más de 10 años en comprender los problemas básicos a los que se enfrenta un segmento creciente de nuestra población mundial que se ha visto desatendido por la falta de flexibilidad e innovación del sistema financiero actual», continuó Maimon. «En lugar de intentar arreglar el sistema, estamos construyendo un nuevo sistema desde cero».

Cuentas está invirtiendo 2 millones de dólares (actualmente en custodia) del precio contratado de 5,1 millones de dólares para completar la adquisición de la propiedad, que se espera cerrar la próxima semana. Cuentas tiene los derechos exclusivos para ofrecer Cuentas Servicios adicionales a los inquilinos potenciales. Cuando esté terminado, la propiedad tendrá más de 346.000 pies cuadrados de espacio alquilable. Mediante la combinación de técnicas innovadoras de construcción con la cartera de Cuentas de soluciones y servicios financieros, la Dirección cree que está trayendo un mejor de su clase, la primera solución de su tipo para los millones de ciudadanos trabajadores que simplemente no tienen caminos financieros claros para mejorar su vida. Al mismo tiempo, mediante el control cuidadoso de la economía tanto de la propiedad como del inquilino, el objetivo de Cuentas es crear una cartera creciente de oportunidades que ofrezcan un retorno de la inversión muy superior. La dirección cree que puede racionalizar aún más los costes a medida que crece su cartera.

El objetivo de Cuentas es crear un ecosistema financiero completo para las personas subbancarizadas y desatendidas, primero en Estados Unidos y después en el extranjero. La tecnología patentada de la empresa impulsa una serie de servicios, desde sistemas alternativos de calificación crediticia hasta servicios móviles y financieros, tarjetas de débito de prepago, depósitos ACH y móviles, remesas de efectivo, transferencias de dinero entre pares y otros servicios. En febrero de 2023, Cuentas fue pionera en su concepto Cuentas Casa, tomando una participación de capital en el proyecto Lakewood Village, que es un desarrollo inmobiliario multifamiliar asequible situado en Lake Worth, Condado de Palm Beach, Florida, que consta de 96 apartamentos de 2 y 3 dormitorios. Una parte integral del proyecto fue la innovadora solución de construcción de Renco. Arden llevará Cuentas Casa al siguiente nivel, con 360 unidades previstas para el desarrollo, junto con una serie de beneficios adicionales para los propietarios.

La dirección tiene previsto seguir desarrollando su iniciativa Cuentas Casa con el objetivo de tener varios proyectos en desarrollo para 2024. La dirección también tiene previsto anunciar nuevas funciones de su cartera de herramientas financieras Cuentas para ayudar a los inquilinos primerizos a prepararse y gestionar el proceso de alquiler.

Acerca del equipo Arden Living

El equipo de Arden Living aúna el desarrollo y la gestión de propiedades selectas con una mentalidad de operador frente a asignador, un compromiso con la inversión responsable y el fomento de una cultura de diversidad e inclusión. Arden adopta un enfoque de 360 grados para el desarrollo, proporcionando no sólo la residencia, sino la gestión completa del estilo de vida. La plataforma tecnológica integral de la empresa proporciona a los inquilinos y administradores de propiedades acceso instantáneo a una lista cada vez mayor de servicios, desde reparaciones y llamadas de servicio hasta servicios familiares y beneficios comunitarios. Las promociones de Arden cuentan con una amplia gama de oportunidades comunitarias y comerciales que aportan lo mejor de las comodidades de la gran ciudad a una atmósfera de hogar dulce hogar.

https://ardenliving.com

Acerca de Renco USA

RENCO ha sido pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías e ideas de última generación, encabezando los avances en la industria de productos compuestos renovables durante más de dos décadas, proporcionando soluciones innovadoras y de vanguardia patentadas y pendientes de patente para una variedad de industrias, con especial atención a la fabricación y suministro de productos compuestos renovables relacionados con la construcción.

https://www.renco-usa.com

Acerca de Cuentas

Cuentas, Inc. (Nasdaq: CUEN & CUENW) está creando todo un ecosistema financiero para la creciente población mundial que no tiene acceso a las alternativas financieras tradicionales. Las tecnologías patentadas de la empresa ayudan a integrar FinTech (Tecnología Financiera), e-finanzas y servicios de comercio electrónico en soluciones que ofrecen servicios financieros digitales de próxima generación a las poblaciones no bancarizadas, sub-bancarizadas y desatendidas en los EE.UU. y en todo el mundo. Un nuevo informe publicado por el Comité Económico Conjunto del Congreso de EE.UU. (JEC) encontró que aproximadamente el 20 por ciento de los adultos de EE.UU. no tienen acceso a servicios bancarios o están subbancarizados, lo que significa que carecen de acceso a una cuenta bancaria o dependen de servicios financieros alternativos.* Cuentas integra servicios móviles y financieros, tarjeta de débito prepagada, depósitos ACH y móviles, envío de dinero en efectivo, transferencia de dinero de igual a igual, y otros servicios para ayudar a comunidades enteras a entrar en el mercado financiero moderno. Cuentas ha lanzado recientemente su tarjeta recargable de uso general (GPR), que incluye un monedero digital, descuentos para compras en los principales minoristas físicos y en línea, recompensas y la posibilidad de adquirir contenidos digitales. En el cuarto trimestre de 2022 Cuentas lanzó Cuentas Casa, una iniciativa de desarrollo de vivienda alternativa que aseguró un acuerdo de suministro de 10 años para un sistema de construcción sostenible patentado que proporcionará el puente entre sus soluciones tecnológicas y el mercado de la vivienda asequible. Cuentas ha realizado inversiones hasta la fecha en proyectos de vivienda asequible para más de 450 apartamentos.

https://cuentas.com

* https://financialregnews.com/jec-report-finds-20-percent-of-u-s-adults-are-unbanked-or-underbanked/#:~:text=A%20new%20report%20issued%20by,rely%20on%20alternative%20financial%20services

