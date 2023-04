Cuentas archiva 10K reportando un año fuerte y nuevas oportunidades para 2023

/COMUNICAE/

Los ingresos de Cuentas se multiplicaron por 5 de 2021 a 2022. Cuentas, Inc., una empresa innovadora, líder en tecnología anuncia la presentación de su informe anual 10k con sólidas cifras financieras y noticias interesantes sobre su entrada en el mercado de la vivienda asequible

Cuentas está combinando su experiencia y capacidades fintech con oportunidades en el mercado de la vivienda asequible para proporcionar soluciones eficaces para su objetivo demográfico, las comunidades no bancarizadas, subbancarizadas y subatendidas.

Cuentas informó cinco veces el crecimiento interanual de ingresos en su informe anual para el período finalizado el 31 de diciembre de 2022. Los ingresos totales para el año 2022 finalizado el 31/12/2022 fueron de 2,994 millones de dólares frente a los 593.000 dólares de 2021. El beneficio bruto fue de 486.000 $ para 2022 frente a 124.000 $ para 2021.

El Pasivo Total es de $2.2 Millones al 31/12/2022, lo cual es una disminución comparado con $2.8 millones al 31/12/2021.

CuentasCasa tiene un acuerdo de suministro de 10 años para emplear un nuevo, verde, patentado MCFR (Mineral Composite Fiber Reinforced) la tecnología del sistema de construcción que será fundamental para el desarrollo sostenible, de menor costo, complejos de viviendas asequibles.

CuentasCasa pretende ahora aprovechar la oportunidad de las viviendas asequibles, ya que recientemente se ha aprobado la Ley del Senado de Florida (SB) 102, la Ley Live Local, que invierte 711 millones de dólares en estas comunidades.

«Estoy muy satisfecho de posicionar a la empresa para el éxito futuro en ambos sectores, donde la demanda está aumentando. Esto permitirá a la dirección ejecutar su plan de negocio y acelerar el crecimiento de la empresa», dijo el consejero delegado de Cuentas, Arik Maimon. «Nos esforzamos por capitalizar el crecimiento del año pasado para continuar el impulso y traer aún mejores noticias financieras a nuestros accionistas», agregó Maimon.

Acerca de Cuentas

Cuentas, Inc. (NASDAQ:CUEN)(NASDAQ:CUENW) es un proveedor de servicios fintech de e-finanzas y comercio electrónico con tecnología propia que ofrece servicios financieros digitales a la población hispana, latina e inmigrante subbancarizada y no bancarizada, incluyendo servicios móviles y financieros, tarjeta de débito prepagada, depósitos ACH y móviles, envío de dinero en efectivo, transferencia de dinero peer to peer, y otros servicios. La tarjeta Cuentas General Purpose Reloadable (GPR) incluye un monedero digital, descuentos para compras en los principales comercios físicos y en línea, recompensas y la posibilidad de adquirir contenidos digitales.

Para más información, visitar https://cuentas.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», tal y como se define este término en la sección 27a de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 (United States Securities Act of 1933), en su versión modificada, y en la sección 21e de la Ley de Intercambio de Valores de los Estados Unidos de 1934 (United States Securities Exchange Act of 1934), en su versión modificada. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, que no son puramente históricas, son declaraciones prospectivas e incluyen cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. A excepción de la información histórica presentada en este documento, los asuntos tratados en este comunicado de prensa contienen declaraciones prospectivas que están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones. Las declaraciones que no sean hechos históricos, incluidas las precedidas, seguidas o que incluyan palabras como «cree», «planea» o «espera» o similares, son declaraciones prospectivas.

