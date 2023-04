Galería Ariosto Rivera, nuevo espacio para el arte en la CDMX

/COMUNICAE/

Asistieron a la inauguración diversas personalidades de la sociedad capitalina, influencers y diseñadores

La dupla artista mexicana contemporánea Ariosto Rivera, abrió las puertas de su primera galería ubicada en el corazón de la Ciudad de México, para dar paso a su más reciente colección, ‘EVOLution‘, una muestra de la metamorfosis y reinterpretación del arte ancestral.

Joaquín Ariosto García y Jesús Pérez Rivera, son los artistas que conforman esta firma que, desde 2016, ha basado su obra en la técnica prehispánica del popotillo y han destacado notablemente en el medio, al transformar este legado cultural en arte contemporáneo.

‘Ariosto Rivera ha convertido el Arte Popotillo en su medio de expresión, conservando su esencia y aportando una visión propia; se le dá un nuevo sentido para así posicionarlo en el ámbito artístico nacional e internacional’, comentó Joaquín Ariosto.

Desde elementos característicos de la cultura y tradición mexicana, hasta atrevidas propuestas del arte pop; la nueva galería Ariosto Rivera, que reside al interior del Hotel Hilton México City Reforma, ofrece piezas únicas, emergidas de las colecciones ‘Máscaras de mí tierra’, ‘Somewhere over the rainbow’, ‘Down the rabbit hole’ y su nueva propuesta, ‘EVOLution’.

‘Al crear cada obra, siempre se busca cómo innovar la técnica del popotillo, desde el uso del color, las diferentes texturas y las temáticas que abordamos. El resultado son piezas únicas que invitan a la contemplación, a la curiosidad e incluso a la reflexión’, compartió Jesús Rivera.

En la escena internacional, Ariosto y Rivera se han presentado con éxito en ferias como BADA Madrid, Zona Maco y BADA México, entre otros. Han participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en espacios como La Aurora, San Miguel de Allende y Place Des Vosges, París. Sus obras han sido adquiridas por coleccionistas de diferentes países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Canadá, Australia, Malasia, Francia, por citar algunos

Así, con la apertura de esta nueva galería, Joaquín Ariosto y Jesús Rivera buscan preservar la técnica prehispánica del arte popotillo, único en el planeta, y mostrarlo al mundo con el orgullo de ser hecho en México.

