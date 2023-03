Presupuesto para boda: aspectos a considerar para evitar aumentos según Bodas.com.mx

/COMUNICAE/

El costo promedio de una boda en México es de $180,000 pesos y el costo por invitados varía entre las distintas regiones del país. En una boda típica mexicana hay un promedio de 197 invitados, aunque se aprecian variaciones según la zona del país. En México es común contar con padrinos que actúan como patrocinadores de la pareja comprometida. Dentro de las múltiples herramientas que ofrece el portal Bodas.com.mx hay una que destaca por su practicidad y utilidad: el presupuestador de bodas

Organizar una boda, además de una ardua planeación, implica ciertos gastos importantes a tomar en cuenta para evitar un descontrol en el presupuesto inicial fijado por la pareja. Bodas.com.mx, web de referencia en el sector nupcial y que forma parte del grupo internacional The Knot Worldwide, comparte algunos datos a tomar en cuenta para evitar el estrés de sumar facturas no presupuestadas.

Costo promedio de una boda en México

Según el Libro Blanco de las Bodas publicado por Bodas.com.mx en colaboración con ESADE, Carles Torrecilla y Google, el costo promedio de una boda en México es de unos $180,000 pesos.

Una boda típica mexicana tiene un promedio de 197 invitados, aunque se aprecian algunas variaciones en cuanto al número de asistentes en las bodas según la zona del país. Según datos del Libro Blanco de las Bodas, el costo por invitado fluctúa entre cada región: desde $1,089 pesos en el Sur-Sureste hasta los $742 pesos en el Noreste. Esto quiere decir que la región Sur-Sureste es un 47% superior en precios que el Noreste del país.

¿Quiénes contribuyen en los gastos de la boda?

Hoy en día, las parejas son quienes se encargan, en mayor medida, de pagar la totalidad de la boda, aunque los padres también tienen cierta implicación. El Informe Global de Bodas de TKWW afirma que en México es común contar con padrinos que actúan como patrocinadores de la pareja comprometida. Estos suelen ser familiares, padrinos de bautismo, amigos o personas muy allegadas a la pareja. Esto es un rol que se considera un honor y una muestra del cariño que se tienen entre pareja y familiar o amigo, aunque conlleva ciertas responsabilidades a tomar en cuenta, como contribuir económicamente con la boda o participar en distintos momentos durante el enlace nupcial.

¿Cómo evitar gastos innecesarios?

Hablar de los gastos que se generan al realizar una boda es uno de los aspectos que podría causar mayor estrés entre la pareja, pues según el Libro Blanco de las Bodas hay una desviación del presupuesto esperado de un 20% en promedio. Y, aunque 49% de las parejas sabe exactamente cuánto costó la boda, 37% no sabe el presupuesto exacto, porque además contribuyeron más personas como los padres y padrinos. Entonces, el costo final no siempre coincide con la previsión inicial. Por eso, se deben tomar en cuenta una serie de factores para no salirse de control.

Primero que nada, resulta imprescindible fijar un presupuesto desde el inicio. Esto es algo que podría parecer lógico, pero muchas parejas no lo consideran a la hora de elegir y contratar proveedores. Resulta útil hacer una lista y definir los servicios y profesionales esenciales para el enlace y aquellos otros que son un extra y podrían contratarse siempre y cuando no salgan del presupuesto. En México los tres proveedores más contratados, según el Informe Global de Bodas de TKWW, son fotógrafos (70%), música (57%) y trajes para novio y novia (56%).

Se observa que las bodas se reparten de manera prácticamente homogénea durante todo el año, según información del Libro Blanco de las Bodas, pero, hay fechas predilectas para hacerlo. Se espera que en 2023 se celebren un 5% más de bodas que en 2019. Hasta ahora, los meses favoritos para casarse han sido diciembre y febrero, pero la elección de las fechas ha ido evolucionando y, este año, con un 60% de bodas reservadas a día de hoy, se observa, que, según las fechas de boda seleccionadas en Bodas.com.mx, los meses elegidos en 2023 son marzo (17.9%) y abril (18.7%), periodo que corresponde con el inicio de la primavera y con las vacaciones de Semana Santa. Estos meses seguidos de octubre (15.6%), noviembre (13.7%), febrero (13.4%) y diciembre (12.3%). Por lo tanto, al ser temporadas altas de bodas los precios tienden a subir, por ello, una buena idea es organizar la boda en cualquier temporada o día de la semana, con fechas que suelen estar menos solicitadas y en las que se pueden encontrar mejores tarifas.

Asimismo, el 90% de los mexicanos busca ideas para su enlace nupcial en internet. Y de ese porcentaje, 54% busca recomendaciones en las redes sociales y a través de conocidos. Esto es una buena forma de buscar y comparar precios. Usar filtros de directorios de profesionales, como el de Bodas.com.mx, permiten filtrar y encontrar profesionales ajustados a los presupuestos. Aquí, es importante tener claro cualquier tipo de cláusula que pueda aplicar subidas en las tarifas, así como estudiar formas de pago que puedan favorecer el ahorro, por ejemplo, pagar en dos cuotas puede significar un ahorro respecto a pagar la totalidad al finalizar el servicio.

Otra recomendación es utilizar productos Km.0 y locales, ya que contar, por ejemplo, con productos locales en la boda o flores de temporada, puede ayudar a evitar encarecer el presupuesto.

Lo mejor es que las parejas pueden aprovechar las promociones que diversos profesionales ofrecen a lo largo del año. En la web de Bodas.com.mx los profesionales del sector ofrecen promociones y descuentos todo el año en exclusiva solo por solicitarlos a través de esta web. Muchos son permanentes y otros son puntuales y se pueden encontrar en la sección de promociones. Así es que es crucial estar atento a estos momentos y buscar promociones para aquellas partidas que de inicio se habían marcado como imprescindibles.

Presupuestador de Bodas.com.mx

Dentro de las múltiples herramientas que ofrece el portal Bodas.com.mx hay una que destaca por su practicidad y utilidad: el presupuestador de bodas. A veces puede ser difícil saber cuánto destinar a cada cosa de la boda, pero esta herramienta, disponible en la app y en el portal de Bodas.com.mx, es una excelente opción para tener un mejor control de gastos y administrarlos eficientemente.

Esta herramienta fácil e intuitiva, disponible en la App Store y Google Play completamente gratis, te invita a fijar el presupuesto, en el que se incluirá la ceremonia, el banquete, la música, la decoración, la foto y video, las invitaciones, los recuerdos de invitados, el outfit de los novios, complementos, belleza y salud, y demás proveedores que la pareja necesite. Una vez ingresada la cantidad total, cada categoría tiene la opción de registrar el costo aproximado (que lo designa automáticamente la app, pero es posible modificarlo) y el costo real para tener una mejor idea de qué tan apegado o alejado se está del presupuesto. Asimismo, hay un espacio disponible para registrar los pagos realizados en cada categoría, con lo que se tiene un mejor control de lo que se ha saldado y lo que está pendiente de pagar.

