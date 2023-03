Gibson Oncology amplía su consejo de administración con destacados líderes en desarrollo clínico oncológico y estrategia corporativa

Gibson Oncology, una empresa privada de desarrollo preclínico y clínico de oncología que desarrolla nuevos compuestos de moléculas pequeñas que inhiben la topoisomerasa I y se unen al cuadruplex G4 en el promotor de cMyc para inhibir la expresión de cMyc como potentes agentes contra el cáncer, da la bienvenida a dos personas muy reconocidas y con experiencia en la industria de las ciencias de la vida, el Dr. Fred Mermelstein y el Dr. Mark Baganz

LATINOAMÉRICA (Marzo 15 de 2023). «Estamos encantados de que el Dr. Fred Mermelstein y el Dr. Mark Baganz se incorporen al Consejo de Administración de Gibson. Esperamos contar con sus valiosas aportaciones a medida que Gibson siga desarrollando su cartera oncológica que ataca de forma única el cáncer a través de un mecanismo dual: la inhibición de la proteína TOPO 1 y la reducción de los niveles de expresión de cMyc mediante la unión selectiva a los cuádruplex G4 formados en la región promotora de cMyc», declaró Randall B. Riggs, Presidente y Consejero Delegado.

El Dr. Baganz es un líder empresarial, emprendedor y radiólogo de diagnóstico certificado. Es fundador y presidente de Chesapeake Medical Imaging, una subespecialidad de radiología diagnóstica centrada en el paciente que cuenta con 12 centros en Maryland y emplea a más de 150 personas. Fue cofundador y actualmente es miembro del Consejo Asesor de SecureRAD-Purview, una empresa de informática médica y telesalud y patrocinadora del Proyecto Horos, una plataforma de visualización de imágenes médicas de código abierto con más de 100.000 usuarios en todos los continentes y en más de 170 países.

Fred Mermelstein, Ph.D., actualmente es Presidente y CEO de Dynamic Cell Therapies desde su fundación en 2020 y Presidente de la junta de Courage Therapeutics desde su fundación en 2019. Entre 2003 y 2010, el Dr. Mermelstein fundó Javelin Pharmaceuticals, Inc (JAV), hasta su venta a Hospira, Inc, ahora Pfizer. Fue Consejero Delegado y Presidente de Javelin, que desarrolló Dyloject, un antiinflamatorio inyectable para el tratamiento del dolor postoperatorio. Fundó PolaRx Biopharmaceuticals, Inc. en 1997, donde también ocupó el cargo de Director Científico hasta 1999, y formó parte del equipo responsable de llevar Trisenox (trióxido de arsénico para el tratamiento de la leucemia promielocítica aguda) a la fase de NDA, ahora comercializado y vendido en todo el mundo por Teva. También formó parte del consejo de NX Development Corp, entre 2011 y 2018, que llevó Gliolan al mercado en Estados Unidos antes de su adquisición por SBI Pharma, Inc. Entre 2008 y 2018, el Dr. Mermelstein fue cofundador y ocupó el cargo de presidente del consejo de Pear Tree Pharmaceuticals, hasta su venta a Dare Biosciences, Inc. El Dr. Mermelstein forma parte de varios consejos de administración, como el Harvard Institute of RNA Medicine, el Rogosin Institute y el Cornell-Weill Medical Center.

Acerca de Gibson Oncology

Gibson Oncology está desarrollando una nueva clase de fármacos candidatos patentados que se encuentran actualmente en ensayos clínicos para el tratamiento de tumores difíciles de tratar. Nuestros productos candidatos son los primeros de su clase basados en la actividad dual en cMyc y TOPO-1, lo que mejorará la seguridad y la eficacia y ofrecerá enfoques futuros para el tratamiento de varios tipos de cáncer. Actualmente hay cinco (5) estudios clínicos en curso financiados por el Instituto Nacional de Salud en pacientes con tumores sólidos y linfomas. Además, Gibson ha desarrollado productos candidatos de segunda generación patentados que amplían los modos de administración y los enfoques de tratamiento en poblaciones pediátricas y adultas.

Para más información, visitar www.gibsononcology.com.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW News Center Mexico